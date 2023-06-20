В Star Wars Outlaws не так много планет, но доступные должны разнообразить игровой процесс ©

Согласно информации, предоставленной креативным директором Star Wars Outlaws Джулиан Герайти, для каждой планеты, на которую вы отправитесь, будет предложен свой геймплей. По словам Герайти, в ходе разработки стояла следующая задача: сделать так, чтобы каждый мир предлагал различные игровые возможности.

Как он объясняет в интервью изданию Famitsu, к примеру, на планете Тосхаре вам удастся погонять по окрестностям на своем гравицикле, в то время как на другой планете вы получите возможность побыть в роли ловкого вора и познакомиться с преступной жизнью города. В результате имеющиеся планеты должны получиться как более оживленными и масштабными, насколько это возможно. Мы уже видели Тосхару в первом геймплейном ролике, и согласно сообщению Герайти, размер планеты превосходит Вашингтон в The Division 2.

Кроме того, вы сможете кастомизировать свои транспортные средства и оружие. Что касается оружия, то вы сможете подобрать и использовать любое оружие противников. Из доступных умений стоит отметить возможность замедления при езде на скоростном гравицикле, что значительно упрощает уничтожение противников при движении.

Выход Star Wars Outlaws запланирован на 2024 год для РС, Xbox Series X/S и PlayStation 5