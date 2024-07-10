Вам не обязательно быть фанатом Звёздных войн, чтобы получить удовольствие от Star Wars Outlaws

Матиас Карлсон, директор Star Wars Outlaws, заявил, что не обязательно быть большим поклонником вселенной «Звездных войн», чтобы получить удовольствие от игры.
В недавнем интервью Карлсон сказал, что надеется, что игроки погрузятся в приключения Кей Весс и смогут идентифицировать себя с ней и переживать за нее, даже если они ничего не знают об обширной вселенной, в которой она оказалась.
Я думаю, что одна из наших заявленных целей заключалась в том, чтобы это была игра, в которую каждый сможет сыграть и получить от нее удовольствие. Большая часть этого заключается в том, что Кей и тип ее персонажа очень близки. Поначалу она — чистый лист, но у нее есть характер, который естественным образом вступает в большие, сложные ситуации и берется за что-то новое. Так что получить спидер, корабль и врастать в этот мир и то, что может предложить игра, я думаю, очень доступно, потому что вам не обязательно иметь глубокую предварительную привязанность к кому-то или чему-то во вселенной «Звездных войн»..
Запуск Star Wars Outlaws на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК состоится 30 августа.
Что за дикий пиар? Вчера 4 новости, сегодня уже 6я за день...Неужели все настолько плохо с игрой?
С игрой от Ubisoft хорошо быть не может в принципе.
На этом ресурсе никто не платит за рекламу, просто когда новая игра выходит, всегда много постов, выходило длц элден ринг тоже постов много было, по спейс маринам 2, ещё вспомни сколько постов после тизера гта6 навалили, наверно с гта 6 всё очень плохо по такой логике
Эта новость уже бородата. И вообще, вам обязательно НЕ БЫТЬ фанатом Звездных Войн, чтобы получить от этой шляпы удовольствие.
ещё как смогут . . .
Сколько же рекламы этой пиу-пиу параши.
Я не любитель Звёздных Войн
Я не любитель нынешних игр Калософт
Я не любитель фантастики в целом
Как мне можно получить удовольствие в этой игре?
А кто обязывает в неё играть? Просто проходи мимо, и поиграй в ту игру, что приносит удовольствие тебе.
Я всегда так делаю ,и таких вопросов у меня не возникает, рекомендую!
При этом заходит в новость про игру в которую не будет играть и еще напишет об этом.
У него миссия поплакать)
Анимешник че с него взять
очередной ассасин в мире ЗВ // Владимир Бондарев