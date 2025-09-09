Версия Star Wars Outlaws для Nintendo Switch 2 получила первое обновление

Компания Ubisoft выпустила первое обновление для версии Star Wars Outlaws на Nintendo Switch 2, в котором улучшены различные аспекты игрового процесса, а также дополнительных технических оптимизаций, улучшающих визуальное восприятие приключений Кей Весс.

В частности, в патче исправлены ряд проблем, связанных с не появлением NPC и застреванием Кей в локациях, расширены возможности главной героини скрываться в высокой траве на Акиве и улучшена общая стабильность игры. С графической точки зрения, обновление улучшает визуальное качество при быстром перемещении по локациям (вероятно, за счет увеличения разрешения) или при использовании бинокля, ограничивая явление появления всплывающих окон.

Разработчики также снизили эффект мерцания, мешавший отображению дыма и света, избавились от некоторых проблем, связанных с рендерингом теней, и улучшили отображение листьев, ткани и других элементов, связанных с освещением.

Среди прочих изменений были исправлены некоторые ошибки, связанные с управлением камерой во время игры, а также некоторые проблемы, связанные с пользовательским интерфейсом и отображением инвентаря в портативном режиме. Кроме того, были исправлены баги в работе двух дополнений из версии для Nintendo Switch 2: Wild Card и A Pirate's Fortune.