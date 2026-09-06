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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
5.9 1 092 оценки

voices38 взломал защиту Denuvo в Star Wars Outlaws

AceTheKing AceTheKing

Взломщик voices38 сообщил о выпуске взлома защиты Denuvo в экшене Star Wars Outlaws.

Star Wars: Outlaws "Crack - Оффлайн запуск игры без DRM"

Игра вышла в 2024 году и до этого момента была взломана лишь с помощью гипервизора группой DenuvOwO. Согласно NFO-файлу от voices38, Star Wars Outlaws была защищена Ubisoft Connect + Denuvo.

Star Wars Outlaws доступна на PC, PS5 и Xbox Series X /S.

ПК 19
176
125
Комментарии:  125
Ваш комментарий
Summonеr

Чел разошёлся прям не на шутку. Жги, легенда.🔥

84
ДаДжи

фууу ну это то зачем взламывать?

42
askazanov

Вот так надо - тихо и по плану!!!

26
inkomniak

Спасибо канешно но я с гипервизором прошол уже,хорошая долгая игра))

18
xmyr4ik

Василия что девушка бросила , разошелся не на шутку 🤣

16
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