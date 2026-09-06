voices38 взломал защиту Denuvo в Star Wars Outlaws

Взломщик voices38 сообщил о выпуске взлома защиты Denuvo в экшене Star Wars Outlaws.
Игра вышла в 2024 году и до этого момента была взломана лишь с помощью гипервизора группой DenuvOwO. Согласно NFO-файлу от voices38, Star Wars Outlaws была защищена Ubisoft Connect + Denuvo.
Star Wars Outlaws доступна на PC, PS5 и Xbox Series X /S.
Чел разошёлся прям не на шутку. Жги, легенда.🔥
фууу ну это то зачем взламывать?
Вот так надо - тихо и по плану!!!
Спасибо канешно но я с гипервизором прошол уже,хорошая долгая игра))
Василия что девушка бросила , разошелся не на шутку 🤣