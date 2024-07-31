Ютуберу пришлось удалить восторженное превью Star Wars: Outlaws после обвинений в продажности

Позитивный отзыв о видеоигре неожиданно стал причиной бурных дебатов в сети. YouTube-блогер GmanLives оказался в центре небольшого скандала после публикации хвалебного превью Star Wars: Outlaws.
Известный своим критическим отношением к франшизе «Звёздных войн», GmanLives удивил многих, высоко оценив грядущий экшен. В своём видеоролике блогер отметил, что игра произвела на него приятное впечатление как геймплейными механиками, так и реализацией открытого мира.
Однако реакция зрителей оказалась далеко не столь позитивной. В комментариях к видео посыпались обвинения в продажности и потере объективности. Под давлением этой волны критики GmanLives принял решение временно скрыть ролик из публичного доступа.
В попытке прояснить ситуацию блогер обратился к своей аудитории через социальную сеть X (ранее известную как Twitter). Он категорически опроверг все обвинения в спонсорстве, подчеркнув, что создаёт контент исключительно из любви к своему делу. GmanLives выразил недоумение по поводу сложившейся в игровой индустрии атмосферы, где, по его мнению, стало практически невозможно позитивно отзываться об играх без риска быть обвинённым в предвзятости.
Особое огорчение у ютубера вызвала скорость, с которой люди готовы очернить репутацию других из-за несовпадения мнений. Как бы то ни было, несмотря на негативную реакцию части аудитории, GmanLives принял решение вернуть видео в открытый доступ, решив не поддаваться давлению необоснованной критики.
Ага, верим ) Исключительно из любви к деньгам, забыл добавить) Как и 99% его коллег..
Там целый список оснований для критики можно составить по игре...
И кста после первой игры в демку, именно критики сначала не очень хорошо о ней отзывались. А потом бац, когда началась пиар компания, все дружненько стали белыми и пушистыми, расхваливая игру. Так что в нынешних реалиях именно игроки делают всю работу за журналистов, не боясь высказываться.
Давно перестал верить критикам. Например как можно доверять сайтам обзоров, когда критики восхищены ставят 10 и 10, а потом оценки игроков ниже плинтуса. Ещё и практика появилась недавно, замораживать оценки на первые недели старта продукта, оборзели уже.
А ситуация в геймдеве, когда "критики" всякий шлaк хвалят, у него недоумение не вызывает? Такая реакция сообщества на продажность - это именно реакция на продажность, а не стремление кого то там очернить. // Александр Ковалёв
Вспоминается продажность недо-портала DTF, там любая помойка восхваляется до небес.
До релиза игры ещё месяц, а тут уже начинают её восхваления без, как правило, указания проблемных мест и их критики. Ну и как бы уже чуть ли не нормой стало, когда очередной проект крупной студии чуть ли не облизывают до релиза, пишут хвалебные отзывы и рецензии, а игроки в итоге сталкиваются с чем-то иным и куда более худшего качества нежели заявляли разработчики и эти хвалебные отзывы.
Интересно, а если он обосрет игру, ему так же будут бесплатные копии присылать?.. 🤔
Обычно многие обзорщики выбирают тактику: похвалил-поругал. Ругают конечно же меньше. Типа для легитимности. Однотипные обзоры как под ксерокс)
Да, иначе никаких тебе презентаций с афтерпати, никаких подарочных изданий, никаких анбоксингов и сувенирки. Бесплатную копию может и вышлют, ага. Но это всё.
Пацаны на подсосе)
Не поддаваться волне необоснованной критики?
Ещё как обоснованная, получил халявный перелёт в ЛА и что-то там ещё из бонусов, теперь сидит и накручивает лайки и положительные слова в первом комментарии от себя.
ЦА такого не прощает.
мне от одной рожи главной героини блевать охота. Особенно если учесть, что ее срисовали с довольно красивой девушки и превратили в трансгендера фактически!
GmanLives это еще та проститутка, одно его ревью старфилда чего стоит. Вообще очень неприятно, что все больше и больше ютуберов начинают откровенно скурвиваться.
и чё? у вилсакома и ему подобных до сих пор миллионная аудитория, тот кто смотрит таких, готов к заглоту от лидеров мнений
согласен, ЦА там лютые индейцы
У него розыгрыши, вот аудитории и насрать, что он снимает.
Ну не знаю сейчас играю в Аватара от этих же разработчиков, вполне неплохая игра, не шедевр конечно, но играть можно мне нравится. А стар варс делают те же разработчики Massive Entertainment, так что думаю будет нормальная игра
Лошара, поддался на провокацию толпы баранов.
Ну а чего удивляться боты и тролли всегда готовы помочь определению точку зрения внедрить в умы широких масс. Некое подобие нейролингвистического программирование. Оголтелое минусование лишь потдверждает мои слова.
Это ты сейчас о себе?!! :D
Это работает в обе стороны, как твои минуса, так и обычный подсос обзорщиков, которые клепают хвалебные обзоры там где можно срубить просмотров на позитиве, и негативные на плохом отношении игроков. Ничего различного во мнении не увидишь, у всех оно похожее. Как-то слабо верится что у людей нет отклонений по мелочам если они согласны по теме. Мир превратился в yes/no мэнов, все боятся потерять статус))