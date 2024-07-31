Ютуберу пришлось удалить восторженное превью Star Wars: Outlaws после обвинений в продажности

Позитивный отзыв о видеоигре неожиданно стал причиной бурных дебатов в сети. YouTube-блогер GmanLives оказался в центре небольшого скандала после публикации хвалебного превью Star Wars: Outlaws.

Известный своим критическим отношением к франшизе «Звёздных войн», GmanLives удивил многих, высоко оценив грядущий экшен. В своём видеоролике блогер отметил, что игра произвела на него приятное впечатление как геймплейными механиками, так и реализацией открытого мира.

Однако реакция зрителей оказалась далеко не столь позитивной. В комментариях к видео посыпались обвинения в продажности и потере объективности. Под давлением этой волны критики GmanLives принял решение временно скрыть ролик из публичного доступа.

В попытке прояснить ситуацию блогер обратился к своей аудитории через социальную сеть X (ранее известную как Twitter). Он категорически опроверг все обвинения в спонсорстве, подчеркнув, что создаёт контент исключительно из любви к своему делу. GmanLives выразил недоумение по поводу сложившейся в игровой индустрии атмосферы, где, по его мнению, стало практически невозможно позитивно отзываться об играх без риска быть обвинённым в предвзятости.

Особое огорчение у ютубера вызвала скорость, с которой люди готовы очернить репутацию других из-за несовпадения мнений. Как бы то ни было, несмотря на негативную реакцию части аудитории, GmanLives принял решение вернуть видео в открытый доступ, решив не поддаваться давлению необоснованной критики.