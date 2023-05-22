Источники Kotaku сообщили, что игра в открытом мире по Звёздным войнам от Ubisoft может выйти к марту 2024 года ©

Портал Kotaku узнал, что игра с открытым миром по Звёздным войнам от французского издателя Ubisoft в настоящее время нацелена на запланированную дату выпуска в начале 2024 года, поскольку компания изо всех сил пытается добиться крупной победы после года задержек и проектов, попавших в ад разработки.

Создатель Assassin's Creed объявил о своем крупнейшем операционном убытке в истории 16 мая, но пообещал инвесторам большой список предстоящих крупных релизов на предстоящий финансовый год, который продлится до марта 2024 года. В дополнение к выпуску Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora и пиратского блокбастера Skull and Bones, по словам Ubsioft, «еще одна крупная игра» также выйдет в течение следующих 12 месяцев. Согласно источникам, знакомым с планами компании, которые пожелали остаться анонимными, поскольку не имели права общаться с прессой, эта дополнительная игра — игра Ubisoft по «Звездным войнам» с открытым миром.

Проект Helix, впервые представленный в начале 2021 года, разрабатывается под руководством Massive в качестве ведущей студии. Креативный директор Джулиан Герити, наиболее известный своими военными шутерами The Division 1 и 2, сказал в то время, что игра «Звездные войны» будет большим отходом от этой серии и «полностью отличается» от тех игр, над которыми Massive работала в прошлом.

Два источника сообщают Kotaku, что разработка Project Helix, которая, вероятно, будет включать в себя какую-то форму межпланетных космических путешествий, продвигается не очень хорошо, и внутри компании есть большие надежды на то, что игра может стать первым блокбастером Ubisoft, не относящимся к Assassin’s Creed. Но они также говорят, что цель компании выпустить игру в текущем финансовом году, вероятно, слишком амбициозна. Они по-прежнему ожидают, что она в конечном итоге выйдет где-то в следующем финансовом году (который длится с апреля 2024 года по март 2025 года).

Ожидается, что компания раскроет более подробную информацию о своем предстоящем графике выпуска на своей большой летней презентации 12 июня.