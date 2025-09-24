Энтузиаст показал планету Колаадор из фанатского ремейка Star Wars: Rebel Assault на Unreal Engine 5

Автор YouTube канала UnrealWars, работающий над фанатским ремейком классической игры Star Wars: Rebel Assault, выпустил новый дневник разработки. В свежем видео он подробно рассказал о создании третьего уровня, действие которого разворачивается на планете Колаадор, а также поделился другими нововведениями в проекте.

Основное внимание в ролике уделено воссозданию уникального инопланетного мира. Разработчик стремился передать необычную атмосферу оригинала, используя инструментарий Unreal Engine 5 для создания пыльного, приглушенного неба и плотных объемных облаков, что придает локации ощущение опасности. Для формирования стен каньона были использованы ассеты вулканических пород из библиотеки Megascans. Отдельно автор остановился на знаковых кристаллах. Чтобы избежать проблем с производительностью, которые могли бы вызвать многочисленные прозрачные объекты, он решил сделать их золотистыми и отражающими. Такое решение не только оптимизировало уровень, но и создало яркий визуальный контраст с темными скалами.

Геймплей на уровне был существенно доработан по сравнению с оригиналом. Трасса стала более длинной и разнообразной: она начинается в широком каньоне, затем уводит игрока в узкие пещеры и завершается серией скоростных извилистых коридоров. Сложность уровня динамически меняется. На легком уровне сложности кристаллы расположены реже, а маршрут становится проще, в то время как на высоком — препятствий гораздо больше, а трасса требует от игрока максимальной концентрации и скорости реакции.

Помимо планеты Колаадор, разработчик продемонстрировал и другие улучшения. В игре появился персонаж Ру Мурлин, созданный с помощью технологии Metahuman. Была усовершенствована камера вида из кабины: теперь она имеет легкую задержку и эффект тряски для большего погружения. Также, основываясь на отзывах игроков, автор переработал астероидное поле из второй главы, сделав его менее плотным и улучшив видимость.