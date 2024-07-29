Энтузиаст показал ремейк игры Star Wars: Rebel Assault 1993 года на современном движке Unreal Engine 5

Вселенная Star Wars продолжает вдохновлять не только официальных разработчиков, но и энтузиастов. Недавно в сети появилась информация о фанатском ремейке старенькой игры Star Wars: Rebel Assault, вышедшей в далёком 1993 году. Автор проекта, известный под ником UnrealWars, решил возродить классику на современном движке Unreal Engine 5.

Star Wars: Rebel Assault, изначально выпущенная для платформ 3DO Interactive Multiplayer, Macintosh, Sega Mega Drive и DOS, была представителем жанра «рельсовых шутеров».

UnrealWars собирается перенести атмосферу оригинала в современные реалии. Его проект обещает полностью обновлённую графику и звук, что неудивительно, учитывая возможности Unreal Engine 5. Кроме того, автор планирует улучшить управление, сделав игровой процесс более плавным и отзывчивым. При этом он обещает сохранить классических персонажей и локации, лишь переработав их в соответствии с современными стандартами.