Фанатский ремастер Star Wars: Republic Commando получил крупное обновление 1.8

Вышла новая версия мода SWRC Remaster, проекта, который основательно обновляет классический шутер Star Wars: Republic Commando. Обновление, включающее: улучшение многих текстур и моделей.

Через два месяца шутер Star Wars: Republic Commando отпразднует свое двадцатилетие. Два десятилетия — это огромный срок в индустрии, поэтому уже некоторое время группа фанатов разрабатывает модификацию, чтобы улучшить эту классику, чтобы она лучше соответствовала современным стандартам. Результатом их работы стала модификация SWRC Remaster. Недавно она получила крупное обновление.

Как следует из названия, мод служит неофициальным ремастером. Проект заменяет текстуры игры на новые, выполненные в более высоком разрешении и предлагающие больше деталей. Он также улучшает многие модели и некоторые элементы игрового процесса и вводит поддержку высоких широкоэкранных разрешений. При желании вы также можете использовать специальную конфигурацию пакета Reshade, которая изменяет цвета и улучшает некоторые визуальные эффекты.

Новая версия SWRC Remaster получила номер 1.8 и по масштабу изменений является самым крупным обновлением за всю историю этой модификации.