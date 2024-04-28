Культовое клоническое братство из Star Wars: Republic Commando было показано в коротком ролике на движке Unreal Engine 5

Создатель серии коротких роликов, 3D-художник Oleksandr Maziura, не перестаёт удивлять фанатов своего творчества (да и в целом "Звёздных войн"). На просторы YouTube он выложил видео, длительностью полминуты, где мы можем лицезреть республиканских коммандос из Star Wars: Republic Commando во всей красе. Отряд "Дельта" готовится к тяжёлым боям, которые предстоит пережить бойцам за время "Войн Клонов".

Уже совсем скоро автор пообещал закончить выпуск небольших материалов и приступить к созданию полноценного вступительного интро к игре. Пожелаем же удачи ему!