Культовое клоническое братство из Star Wars: Republic Commando было показано в коротком ролике на движке Unreal Engine 5

Создатель серии коротких роликов, 3D-художник Oleksandr Maziura, не перестаёт удивлять фанатов своего творчества (да и в целом "Звёздных войн"). На просторы YouTube он выложил видео, длительностью полминуты, где мы можем лицезреть республиканских коммандос из Star Wars: Republic Commando во всей красе. Отряд "Дельта" готовится к тяжёлым боям, которые предстоит пережить бойцам за время "Войн Клонов".
Уже совсем скоро автор пообещал закончить выпуск небольших материалов и приступить к созданию полноценного вступительного интро к игре. Пожелаем же удачи ему!
В ремейк Star Wars: Republic Commando я бы переиграл, хороший шутерок был.
Хорошая игра. Умные напарники, одни из лучших в играх вообще. Да и ИИ в целом весьма башковит. Графика устарела, конечно, но не режет взгляд.
Что хотелось бы видеть в ремейке, если он вообще когда-нибудь выйдет. Во первых, сабов в привычном месте, то есть внизу вместо сверху (кто этот бред вообще придумал?). Во-вторых, порезать жирность мобов. Самый слабый моб в игре, дроид B-1 отлетает только с 10 выстрела. Притом что по лору у них вообще нет брони и Амидала спокойно их выносила из слабого спортивного бластера. В-третьих, малость накинуть боеприпасов. В игре нередки ситуации, когда на тебя прет толпа, а ты расстрелял все до последнего заряда. Ну и в-четвертых, полноценного холодного оружия (виброножи, вибромечи, энергоклинки) вместо непонятного нечто, выдвигаемого из перчатки.
кто такая амидала? я знаю только королева задолбала
Потрясающая игра и если её переиздадут в HD, будет круто!
Помню тогда ещё попутно играл в AVP2 - тоже годный проект.
Анрил самый расхайпованый движок, там и физика слабая и разрушаемости толком нет,да и вобще какой то он цветастый,как по мне реализма он мало выдает.Ну сделали бы доп миссии где дали бы одного джидая завалить и ситечкам навалять за одно)
на каждый его новый ролик новый пост буш делать?
новости как бы для этого и нужны, чтоб про все обновления оповещать