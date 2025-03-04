Тактический отрядный экшен Star Wars: Republic Commando отметил 20-летие

Два десятилетия назад Star Wars: Republic Commando появилась на игровой сцене, предложив совершенно новый взгляд на вселенную Star Wars. Выпущенный 1 марта 2005 года компанией LucasArts, этот тактический шутер от первого лица помещал игроков в ботинки отряда «Дельта», элитной команды клонов-коммандос, действующих в тылу врага. В отличие от владеющих световыми мечами и использующих Силу героев других игр Star Wars, Republic Commando фокусировалась на суровых наземных сражениях Войн клонов.

До Republic Commando большинство игр Star Wars вращались вокруг джедаев, ситхов и космических сражений. Однако эта игра использовала другой подход, бросая игроков в напряженные, основанные на отряде действия. Игроки возглавляли команду элитных клонов, каждый из которых обладал уникальными личностями и навыками. Механика, основанная на отряде, продвинутый ИИ и захватывающая атмосфера сделали ее одним из самых любимых шутеров во вселенной Star Wars.

Даже 20 лет спустя тактический игровой процесс Republic Commando остается впечатляющим. Игра сочетала в себе стремительную стрельбу от первого лица со стратегическими командами отряда, позволяя игрокам с легкостью отдавать приказы. Будь то взлом терминалов, взлом дверей, установка снайперов или зачистка комнат, механика, основанная на отрядах, делала каждое столкновение тактическим и интенсивным.

Благодаря своему захватывающему повествованию, игровому процессу на основе отрядов и незабываемым сражениям она установила стандарт того, каким может быть шутер по «Войнам клонов». Независимо от того, играете ли вы в нее впервые или переигрываете из ностальгии, Republic Commando доказывает, что некоторые битвы никогда по-настоящему не заканчиваются — они просто становятся легендой.