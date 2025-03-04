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Star Wars: Republic Commando 01.03.2005
Экшен, Шутер, Тактика, От первого лица
9 1 088 оценок

Тактический отрядный экшен Star Wars: Republic Commando отметил 20-летие

monk70
Новости

Два десятилетия назад Star Wars: Republic Commando появилась на игровой сцене, предложив совершенно новый взгляд на вселенную Star Wars. Выпущенный 1 марта 2005 года компанией LucasArts, этот тактический шутер от первого лица помещал игроков в ботинки отряда «Дельта», элитной команды клонов-коммандос, действующих в тылу врага. В отличие от владеющих световыми мечами и использующих Силу героев других игр Star Wars, Republic Commando фокусировалась на суровых наземных сражениях Войн клонов.

До Republic Commando большинство игр Star Wars вращались вокруг джедаев, ситхов и космических сражений. Однако эта игра использовала другой подход, бросая игроков в напряженные, основанные на отряде действия. Игроки возглавляли команду элитных клонов, каждый из которых обладал уникальными личностями и навыками. Механика, основанная на отряде, продвинутый ИИ и захватывающая атмосфера сделали ее одним из самых любимых шутеров во вселенной Star Wars.

Даже 20 лет спустя тактический игровой процесс Republic Commando остается впечатляющим. Игра сочетала в себе стремительную стрельбу от первого лица со стратегическими командами отряда, позволяя игрокам с легкостью отдавать приказы. Будь то взлом терминалов, взлом дверей, установка снайперов или зачистка комнат, механика, основанная на отрядах, делала каждое столкновение тактическим и интенсивным.

Благодаря своему захватывающему повествованию, игровому процессу на основе отрядов и незабываемым сражениям она установила стандарт того, каким может быть шутер по «Войнам клонов». Независимо от того, играете ли вы в нее впервые или переигрываете из ностальгии, Republic Commando доказывает, что некоторые битвы никогда по-настоящему не заканчиваются — они просто становятся легендой.

18
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

ничего лучше они уже не сделают // Дмитрий Каранин

6
Solstice

Хорошая игра, хорошие воспоминания о ней. Раз 5-6 проходил. Помню любимая миссия была, где тебя отправляют разузнать куда пропал без вести корабль республики. Миссия очень атмосферная и в какой-то мере начинается как хоррор, но потом выясняется, что корабль был захвачен пиратами, а потом еще (в конце) отбиваешь его от сепаратистов.

4
Wolffe14

Самый хардкорный шутер, когда либо играл. По истину легендарная игра

3
Пользователь ВКонтакте

// Ярик Кириченко

1
FlyRazer

Согласен, игра шикарная.

Шикарный саунд, графика (на тот момент), сбалансированная сложность. эх. подобных игр больше не было по

1
dimon10dd

Умели когда-то игры делать по Star Wars

1
MalevolentGalileo

хорошая игра, играл далеко после релиза, игралась бодро и интересно, воспоминания только приятные... ЗВ, вообще, непаханое поле - война клоунов(кроме этой ничего вспомнить не могу), истоки джедаев, ситхов и т.д. и т.п.

1