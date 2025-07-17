Вышла демоверсия RTX Remix с трассировкой лучей для Star Wars: Republic Commando

Моддер Chaos007 работает над модов, добавляющим трассировку пути RTX Remix в Star Wars: Republic Commando и недавно выпустил его демоверсию. Демоверсия включает в себя пролог и первый уровень первой миссии. В ней реализовано освещение с трассировкой лучей, улучшенные текстуры, улучшенные 3D-модели и более кинематографичный внешний вид.

В демоверсии представлены переработанные дизайны клонов и дроидов, новые модели оружия, PBR-материалы, обновлённое освещение неба и улучшенные визуальные эффекты, такие как испускаемые частицы и отражающие поверхности.

Чтобы продемонстрировать эти визуальные улучшения, моддер поделился несколькими скриншотами. Эти изображения сравнивают оригинальную версию игры с новой версией с модом. Как видите, версия RTX Remix выглядит гораздо лучше. Это доказывает, насколько трассировка путей может улучшить внешний вид старых игр.

Вы можете скачать демоверсию по ссылке выше. Чтобы установить её, просто скопируйте все папки (Animations, Movies, StaticMeshes, System, Textures) в папку Star Wars Republic Commando/GameData. После этого запустите игру с помощью файла CT.exe. Затем перейдите в меню настроек, отключите шлем и включите тактический вид. Чтобы открыть меню RTX Remix, нажмите Alt + X. В этом меню вы также можете изменить настройки DLSS.