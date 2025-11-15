voices38 взломал защиту Denuvo в Star Wars: Squadrons и заявил, что взлом Persona 5 Royal "не за горами"

На прошлой неделе voices38 взломал защиту Denuvo в FIFA 20 - это была последняя невзломанная игра с Denuvo до 2020 года. Теперь voices38 сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в Star Wars: Squadrons от компании Electronic Arts. Игра была защищена Denuvo + EA + EasyAntiCheat. По его словам, Denuvo сильно изменилась в 2020 году.
Возможно, что voices38 пойдет дальше по списку: среди игр 2020 года остаются невзломанными всего 3 проекта: Madden NFL 21, FIFA 21 и Need For Speed Hot Pursuit Remastered.
Кроме того, один из пользователей написал, что взлом Persona 5 Royal, которая вышла в 2022 году, по всей видимости придется ждать еще больше года, на что voices38 ему ответил:
Вы уверены в этом?
Похоже, что он не намерен сбавлять темпов - как взломов игр с Denuvo, так и улучшения собственных навыков.
Это все опять хорошо, но все опять не туда)) Такими темпами взломы актуальных игр мы не увидим)
Согласен, учиться же не надо, нужно сразу игры срапкомов или сеги взламывать по 2 года, нафиг опыт )
А что за актуальные игры ? только не надо называть актуальными современный СЖВ мусор
Ну иди и взломай игру сам. Какие актуальные? Мёртвый космос ремейк? Так вы играли оригинал, ничего не потеряете, только тупо графика и всё.
Сами взламывайте! Его цель взломать игры невзломанные, которые пропустили. А если сразу взломать актуальные, то защиту еще сильнее обновят, нельзя их провоцировать.
На кой она нужна?
У меня эта игра куплена примерно 100 лет назад, и я не помню, запускал ли я её вообще. Проходной фуфел.
пусть ломает подряд,ничего страшного.разрабы сами начнут потиху убирать защиту,список невзломанных игр быстро уменьшится,главное работа кипит и чтобы хакер не исчез на самом интересном месте
Конечно, ничего страшного, еще несколько месяцев и кто-то сможет поиграть в отличную Персону 5, которая в последние месяцы продается по цене бургера.
Спрашивается, что мешало сделать это раньше?! В любом случае таких людей просто жаль.
Забудь эти басни про исчезновение, защита в разном виде была и будет становиться более комплексной. Плохому проекту она не поможет, хорошему -- не помешает. Та же Персона 5 -- наглядный пример, отличные продажи и даже спустя три года с ДРМ на борту.
До таких как ты все никак не дойдет, что защиту ставят не только от любителей халявы, но и для конкуренции с другими издателями. В одно релизное окно может появиться два равнозначных проекта с одинаковым индексом ожидания, так вот один спиратят и не будут предзаказывать, другой наоборот.
С чего это начнут убирать защиту? Если говорим про Капком, то они не будут убирать защиту вовсе, их игры хорошо продаются даже спустя 3 года
Очередной бесполезный взлом, ждуны, по логике, он взломает ваши хотели , через полгода-год 🤣🤣🤣 И то не факт.
Потом 2021, 2022...
Ну жди)
Ждём dead space ремейк
Mafia
а калду другой же умеет взламывать хакер
Да, давай 5 Персону // Иван Страждин
Странные у него предпочтения, есть же игры под взлом, Стелар блейд например.
Стелар блейд? серьёзно? Видимо ты недотух от игры, на жопу и порно можешь же в другом месте посмотреть.
Согласен, прошел и забыл.