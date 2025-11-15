voices38 взломал защиту Denuvo в Star Wars: Squadrons и заявил, что взлом Persona 5 Royal "не за горами"

На прошлой неделе voices38 взломал защиту Denuvo в FIFA 20 - это была последняя невзломанная игра с Denuvo до 2020 года. Теперь voices38 сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в Star Wars: Squadrons от компании Electronic Arts. Игра была защищена Denuvo + EA + EasyAntiCheat. По его словам, Denuvo сильно изменилась в 2020 году.

Возможно, что voices38 пойдет дальше по списку: среди игр 2020 года остаются невзломанными всего 3 проекта: Madden NFL 21, FIFA 21 и Need For Speed Hot Pursuit Remastered.

Кроме того, один из пользователей написал, что взлом Persona 5 Royal, которая вышла в 2022 году, по всей видимости придется ждать еще больше года, на что voices38 ему ответил:

Вы уверены в этом?

Похоже, что он не намерен сбавлять темпов - как взломов игр с Denuvo, так и улучшения собственных навыков.