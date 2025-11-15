ЧАТ ИГРЫ
Star Wars: Squadrons 02.10.2020
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Космос, Виртуальная реальность
5.7 168 оценок

voices38 взломал защиту Denuvo в Star Wars: Squadrons и заявил, что взлом Persona 5 Royal "не за горами"

AceTheKing AceTheKing

На прошлой неделе voices38 взломал защиту Denuvo в FIFA 20 - это была последняя невзломанная игра с Denuvo до 2020 года. Теперь voices38 сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в Star Wars: Squadrons от компании Electronic Arts. Игра была защищена Denuvo + EA + EasyAntiCheat. По его словам, Denuvo сильно изменилась в 2020 году.

Возможно, что voices38 пойдет дальше по списку: среди игр 2020 года остаются невзломанными всего 3 проекта: Madden NFL 21, FIFA 21 и Need For Speed Hot Pursuit Remastered.

Кроме того, один из пользователей написал, что взлом Persona 5 Royal, которая вышла в 2022 году, по всей видимости придется ждать еще больше года, на что voices38 ему ответил:

Вы уверены в этом?

Похоже, что он не намерен сбавлять темпов - как взломов игр с Denuvo, так и улучшения собственных навыков.

Комментарии:  35
Eclair_93

Это все опять хорошо, но все опять не туда)) Такими темпами взломы актуальных игр мы не увидим)

создатель русского репа

Согласен, учиться же не надо, нужно сразу игры срапкомов или сеги взламывать по 2 года, нафиг опыт )

The Path to Yourself

А что за актуальные игры ? только не надо называть актуальными современный СЖВ мусор

Твой сосед стучит

Ну иди и взломай игру сам. Какие актуальные? Мёртвый космос ремейк? Так вы играли оригинал, ничего не потеряете, только тупо графика и всё.
Сами взламывайте! Его цель взломать игры невзломанные, которые пропустили. А если сразу взломать актуальные, то защиту еще сильнее обновят, нельзя их провоцировать.

Ahnx

На кой она нужна?

У меня эта игра куплена примерно 100 лет назад, и я не помню, запускал ли я её вообще. Проходной фуфел.

Cherchell

пусть ломает подряд,ничего страшного.разрабы сами начнут потиху убирать защиту,список невзломанных игр быстро уменьшится,главное работа кипит и чтобы хакер не исчез на самом интересном месте

maximus388

Конечно, ничего страшного, еще несколько месяцев и кто-то сможет поиграть в отличную Персону 5, которая в последние месяцы продается по цене бургера.
Спрашивается, что мешало сделать это раньше?! В любом случае таких людей просто жаль.

Забудь эти басни про исчезновение, защита в разном виде была и будет становиться более комплексной. Плохому проекту она не поможет, хорошему -- не помешает. Та же Персона 5 -- наглядный пример, отличные продажи и даже спустя три года с ДРМ на борту.
До таких как ты все никак не дойдет, что защиту ставят не только от любителей халявы, но и для конкуренции с другими издателями. В одно релизное окно может появиться два равнозначных проекта с одинаковым индексом ожидания, так вот один спиратят и не будут предзаказывать, другой наоборот.

Олег Шандер

С чего это начнут убирать защиту? Если говорим про Капком, то они не будут убирать защиту вовсе, их игры хорошо продаются даже спустя 3 года

MNM 777
Rebecca Allbrook

Очередной бесполезный взлом, ждуны, по логике, он взломает ваши хотели , через полгода-год 🤣🤣🤣 И то не факт.

Costollom

Потом 2021, 2022...

Олег Шандер

Ну жди)

R01Adil

Ждём dead space ремейк

Mafia

inkomniak

а калду другой же умеет взламывать хакер

Пользователь ВКонтакте

Да, давай 5 Персону // Иван Страждин

KookyPentheus

Странные у него предпочтения, есть же игры под взлом, Стелар блейд например.

zangx

Стелар блейд? серьёзно? Видимо ты недотух от игры, на жопу и порно можешь же в другом месте посмотреть.

Andrew712 zangx

Согласен, прошел и забыл.

