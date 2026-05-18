Новые отсылки к Star Wars: The Force Unleashed снова разожгли мечты фанатов о триквеле

Прошло уже больше десяти лет с тех пор, как Star Wars: The Force Unleashed фактически исчезла вместе со старым расширенным каноном «Звёздных войн». Но, похоже, сама Star Wars никак не может окончательно отпустить наследие Старкиллера. Новые пасхалки в сериалах «Андор» и особенно в анимационном проекте «Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней» вновь объединили фанатов в надежде, что культовая серия однажды получит полноценное возвращение.

Особенно активно обсуждают именно «Мола». Зрители заметили сразу несколько прямых визуальных и атмосферных отсылок к The Force Unleashed. Одной из самых обсуждаемых сцен стал момент, где Мол буквально уничтожает AT-ST с той же эффектной жестокостью, которая когда-то была визитной карточкой Старкиллера. Но главным триггером для фанатов стала финальная серия сезона: Мол использует обратный хват и сражается двумя половинами светового меча в стойке, почти полностью повторяющей стиль Галена Марека.

Дополнительный эмоциональный эффект создаёт и участие Сэма Уитвера — актёра, подарившего голос Старкиллеру. Для многих поклонников это выглядит уже не как случайная ностальгия, а как осторожное прощупывание почвы со стороны Lucasfilm. И хотя официально The Force Unleashed остаётся частью «легенд», а не канона, интерес к ней явно не исчез.

Что особенно любопытно — современные проекты по «Звёздным войнам» всё чаще возвращаются к более мрачной и личной атмосфере, за которую когда-то и полюбили The Force Unleashed. Игры серии Star Wars Jedi: Survivor приблизились к этому ощущению, но Старкиллер до сих пор остаётся для фанатов символом эпохи, когда Star Wars позволяла себе быть чуть более безумной, жестокой и экспериментальной.

Конечно, вероятность появления полноценной Star Wars: The Force Unleashed 3 всё ещё выглядит крайне небольшой. Но нынешняя волна отсылок показывает главное: Lucasfilm прекрасно понимает, насколько сильной остаётся любовь аудитории к этой серии. И если студия когда-нибудь решит вернуть Старкиллера — фанаты уже давно готовы.