"Я бы побрился налысо в ту же секунду": актер Сэм Уитвер без колебаний готов вернуться к роли Старкиллера

Для поклонников, полюбивших "Звездные войны" еще до покупки Lucasfilm компанией Disney, 2014 год стал временем траура: многие истории были объявлены неканоничными. Среди них - сага о Старкиллере. Гэйлен Марек, представленный в игре Star Wars: The Force Unleashed и ее сиквеле - это чувствительный к Силе юноша, похищенный Дартом Вейдером и воспитанный во тьме. Вместе с Дартом Реваном Старкиллер остается одним из самых любимых персонажей "Легенд", которых фанаты хотят вернуть в официальный канон. Такой шанс почти представился во времена выхода мультсериала "Повстанцы": Старкиллера планировали сделать одним из инквизиторов - охотников на джедаев. Но план провалился.

В интервью порталу Polygon актера Сэма Уитвера, подарившего голос и образ харизматичному Дарту Молу в новом проекте Star Wars - Maul: Shadow Lord, спросили, вернулся бы он к роли Старкиллера, если бы Lucasfilm попросил. На что актер ответил:

Я бы побрился налысо в ту же секунду. С огромной радостью. Я люблю этого персонажа. Именно благодаря ему я здесь.

А когда речь зашла о гипотетической битве между двумя его знаковыми героями - Молом и Старкиллером - Уитвер не стал ходить вокруг да около:

Если бы они подрались? Я абсолютно уверен, что победителем стал бы я.

Первые два эпизода Star Wars: Maul: Shadow Lord уже доступны на Disney+, новые серии выходят по понедельникам вплоть до 4 мая. А вопрос о канонизации Старкиллера остается открытым. Но если это произойдет, Сэм Уитвер готов без колебаний вновь взяться за световой меч.