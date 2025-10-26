15 лет назад вышла Star Wars: The Force Unleashed 2

Пятнадцать лет назад, 26 октября 2010 года, галактика вновь содрогнулась, когда Star Wars: The Force Unleashed 2 появилась на полках магазинов. Это было продолжение одной из самых амбициозных видеоигр по «Звёздным войнам», и в ней вернулся единственный человек, достаточно сильный, чтобы бросить вызов самому Дарту Вейдеру: Старкиллер.

Вооружённый двумя световыми мечами, переживающий серьёзный кризис личности и обладающий достаточной Силой, чтобы разорвать AT-ST пополам, второй акт «Старкиллера» был стремительным, яростным и слишком коротким. Но, несмотря на свою короткую продолжительность, The Force Unleashed II остаётся определяющим моментом в истории игр по «Звёздным войнам» — в равной степени зрелищным, хаосным и эмоциональным потрясением.

После выхода The Force Unleashed II получила неоднозначные отзывы. Критики хвалили визуальную составляющую, озвучку и отточенную боевую систему, но не были впечатлены краткостью и однообразным дизайном уровней.

Тем не менее, игра разошлась миллионными тиражами и оставила след в сердцах фанатов, которые хотели не просто размахивать световым мечом, а чувствовать его. Игра Сэма Уитвера в роли Старкиллера остаётся вершиной игр по вселенной «Звёздных войн», сочетая захват движений и эмоциональный накал задолго до того, как то же самое сделала Jedi: Fallen Order.

Без The Force Unleashed II мы, возможно, не увидели бы более поздние игры, такие как Jedi: Fallen Order и Jedi: Survivor, так сильно ориентированные на кинематографическое повествование и зрелищные бои на световых мечах. ДНК игры заложена в ней — эмоциональный накал, плавные движения и гармоничное сочетание повествования и игрового процесса.

Пятнадцать лет спустя Star Wars: The Force Unleashed II по-прежнему остаётся захватывающим экспериментом — коротким, но незабываемым выбросом энергии, подпитываемой Силой. Это игра, которая осмелилась позволить вам играть за абсолютное оружие, а затем задала вопрос: что произойдёт, когда оружие начнёт думать самостоятельно?