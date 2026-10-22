Фанаты Star Wars: The Old Republic прощаются с BioWare - но сама MMORPG продолжит жить

Закрытие BioWare вызвало волну прощальных сообщений не только среди поклонников Mass Effect и Dragon Age, но и в сообществе Star Wars: The Old Republic. Игроки вспоминают наследие студии, благодаря которой появилась одна из самых масштабных ролевых игр во вселенной «Звёздных войн». При этом сама MMORPG продолжит работу под руководством Broadsword Online Games.

Star Wars: The Old Republic вышла в 2011 году и изначально разрабатывалась BioWare. Студия поддерживала игру до 2023 года, когда Electronic Arts передала её сопровождение Broadsword. Однако значительная часть сюжетного контента SWTOR была создана именно BioWare, поэтому новость о закрытии разработчика стала для сообщества особенно болезненной.

На Reddit пользователи опубликовали прощальное обращение BioWare в разделе, посвящённом SWTOR. Всего за несколько часов публикация собрала почти 5000 голосов и более 700 комментариев. Игроки благодарят студию за её вклад в жанр RPG и вспоминают такие игры, как Knights of the Old Republic, Mass Effect, Dragon Age и Jade Empire.

«Одна из величайших игровых студий всех времён. Печально видеть, как корпоративные ошибки и время привели к её краху», — написал один из пользователей. Другой признался, что не может поверить в закрытие BioWare, и поблагодарил разработчиков за все созданные ими игры, отдельно отметив Jade Empire, которой, по его мнению, достаётся слишком мало внимания.

Некоторые фанаты обратили внимание на необычный поворот судьбы: Star Wars: The Old Republic пережила саму BioWare. Другие признались, что теперь иначе смотрят на решение EA передать MMORPG студии Broadsword. «Несколько лет назад я расстроился, когда BioWare отказалась от SWTOR в пользу Broadsword. Теперь я больше не расстроен», — написал один из игроков. Другой поблагодарил нынешнюю команду за то, что игра продолжает существовать даже в такой тяжёлый для поклонников день.