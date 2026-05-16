Глава Star Wars: The Old Republic признался что ненавидел MMO до работы над игрой

Бывший ветеран BioWare Джеймс Олен рассказал, что изначально вообще не хотел заниматься MMORPG, однако в итоге именно он возглавил разработку Star Wars: The Old Republic.

По словам Олена, во время разговора с основателями BioWare Рэем Музыкой и Грегом Зещуком ему предложили заняться новым проектом по «Звёздным войнам» в Остине. Реакция разработчика оказалась неожиданной:

«Я ненавижу MMO. Но ладно, сделаю это».

Олен отметил, что тогда рассчитывал задержаться в студии максимум на год, но в итоге проработал над SWTOR гораздо дольше. Проект оказался одним из самых масштабных в истории BioWare — по слухам, бюджет игры превысил 200 миллионов долларов.

Разработчик вспоминает, что его работа во многом заключалась в управлении большой командой дизайнеров с «огромным эго», которых приходилось постоянно координировать, чтобы они «не поубивали друг друга».

В 2018 году Олен покинул BioWare. Оглядываясь назад, он с иронией заявил, что под конец чувствовал себя «очень высокооплачиваемым и совершенно бесполезным человеком».

Сейчас Star Wars: The Old Republic продолжает получать поддержку уже от студии Broadsword Online Games, а сам Олен ранее работал над научно-фантастической RPG Exodus, которую покинул в конце 2025 года из-за выгорания.