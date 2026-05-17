Star Wars: The Old Republic 20.12.2011
Lucasfilm поддержала разработку новой Star Wars, которую в итоге отменила EA

Gruz_ Gruz_

Издание PC Gamer сообщило, что компания Lucasfilm, управляющая франшизой «Звёздные войны» внутри конгломерата Disney, одобрила разработку новой игры. Проект должен был быть посвящен эпохе Новой Республики, однако издательство EA в итоге приняло решение отменить его производство.

Как рассказал продюсер Джеймс Олен, изначально команда BioWare планировала выпустить прямое продолжение Star Wars: The Old Republic, а не делать акцент на Новой Республике. Тем не менее исполнительный креативный директор Дэйв Филони поддержал создание игры и дал ей зеленый свет. Главным условием Филони перенос хронологии: действие должно было развернуться за несколько веков до падения Республики. По задумке авторов, такой временной шаг позволил бы органично связать сюжет новинки со всеми ключевыми произведениями и событиями медиафраншизы.

Однако главным препятствием стало согласие Патрика Сёдерлунда, одного из топ-менеджеров EA. Хотя издательство до сих пор владеет BioWare и выпускает Star Wars: The Old Republic, Сёдерлунд, при всей своей адекватности, терпеть не мог SWTOR. Тем не менее Джеймс Олен смог переубедить и его, доказав ценность полного перезапуска. Но на этом всё и закончилось: совет директоров EA наотрез отказался снова ввязываться в эту историю. Руководство не пожелало тратить миллионы на проект, аналогичный SWTOR, в который компания в своё время и так безвозвратно вбухала около $300 миллионов.

DeFaLT_TB

Хотелось бы игру РПГ про Мандалорца с апгрейдом досппеха бискар и другим доп оружием.

Rio17

Прикольно

Vurdalak

Пусть она сама себя отменит.

AndralStormborn

Свтор был весьма прикольный, до определенного момента.

Как обычно, жопоголовое руководство все испортило.