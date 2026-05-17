Lucasfilm поддержала разработку новой Star Wars, которую в итоге отменила EA

Издание PC Gamer сообщило, что компания Lucasfilm, управляющая франшизой «Звёздные войны» внутри конгломерата Disney, одобрила разработку новой игры. Проект должен был быть посвящен эпохе Новой Республики, однако издательство EA в итоге приняло решение отменить его производство.

Как рассказал продюсер Джеймс Олен, изначально команда BioWare планировала выпустить прямое продолжение Star Wars: The Old Republic, а не делать акцент на Новой Республике. Тем не менее исполнительный креативный директор Дэйв Филони поддержал создание игры и дал ей зеленый свет. Главным условием Филони перенос хронологии: действие должно было развернуться за несколько веков до падения Республики. По задумке авторов, такой временной шаг позволил бы органично связать сюжет новинки со всеми ключевыми произведениями и событиями медиафраншизы.

Однако главным препятствием стало согласие Патрика Сёдерлунда, одного из топ-менеджеров EA. Хотя издательство до сих пор владеет BioWare и выпускает Star Wars: The Old Republic, Сёдерлунд, при всей своей адекватности, терпеть не мог SWTOR. Тем не менее Джеймс Олен смог переубедить и его, доказав ценность полного перезапуска. Но на этом всё и закончилось: совет директоров EA наотрез отказался снова ввязываться в эту историю. Руководство не пожелало тратить миллионы на проект, аналогичный SWTOR, в который компания в своё время и так безвозвратно вбухала около $300 миллионов.