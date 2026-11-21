Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра в беседе на канале Pembridge TV подробно разобрал конфликт вокруг многопользовательской ролевой игры Star Wars The Old Republic, вышедшей в 2011 году. По его словам, при покупке BioWare в 2007 году руководство Electronic Arts прежде всего рассчитывало получить конкурента World of Warcraft с ежемесячной подпиской за 15 долларов и потенциальной выручкой в 60 млн долларов при базе в 4 млн подписчиков. Однако стоило проекту на старте не дотянуть до амбициозных целевых показателей, как отношение издателя к нему резко изменилось на враждебное.

Дарра пояснил, что, несмотря на статус самой дорогой разработки с бюджетом около 300 млн долларов и постепенный выход в уверенный плюс, в верхушке Electronic Arts к игре мгновенно потеряли интерес и начали обсуждать вывод сотрудников. Схожим образом ранее ситуацию описывал сценарист Star Wars The Old Republic Роб Честни, отмечавший, что провал стартовых планов по подписчикам сокрушил моральный дух подразделения в Остине, хотя аудитория оставалась выше порога окупаемости в 500 тыс. игроков. Особую роль в дальнейшей судьбе MMORPG сыграл Патрик Седерлунд, занимавший в Electronic Arts посты вице-президента EA Worldwide Studios и директора по дизайну, которому напрямую подчинялась BioWare.

Патрик действительно ненавидел Star Wars The Old Republic, а студия долгое время подчинялась именно ему. Значительная часть давления с целью уморить игру голодом определенно исходила от него.

- Марк Дарра, бывший исполнительный продюсер BioWare

По воспоминаниям Дарра, BioWare внутри Electronic Arts оказалась в условиях игры с нулевой суммой, где любые ресурсы для команд Dragon Age и Mass Effect приходилось вытягивать у других направлений, а остинский офис не имел финансовой поддержки издателя для удержания кадров. Вследствие этого в 2015 году не получила развития даже масштабная концепция перезапуска Star Wars The New Republic, над которой 6 месяцев трудился бывший творческий руководитель игры Джеймс Олен. Хотя Олену удалось заинтересовать проектом представителей Lucasfilm и самого Седерлунда, совет директоров Electronic Arts заблокировал инициативу, не желая вновь вкладывать крупные бюджеты в бренд, ранее не оправдавший ожиданий.

Отдельно ветеран сравнил судьбу Star Wars The Old Republic с реакцией Bethesda на трудный старт The Elder Scrolls Online. Обе компании перед запуском своих онлайн-проектов публично заявляли о силе брендов Star Wars и The Elder Scrolls, обещая никогда не отказываться от обязательной подписки. После того как Star Wars The Old Republic перешла на условно-бесплатную модель в 2012 году, а The Elder Scrolls Online позже повторила этот шаг, Bethesda продолжила вкладываться в поддержку своей игры. Руководство Electronic Arts, напротив, в течение 5 лет фактически душило подушкой собственный проект.

Дарра подчеркнул, что корпорация крайне болезненно реагирует на любые осечки и предпочитает дистанцироваться от них вместо долгосрочной работы над ошибками. По его оценке, вместо инвестиций в уже прибыльную Star Wars The Old Republic, приносившую деньги вопреки собственной странной монетизации, издатель предпочел погнаться за новой моделью игр-сервисов по образцу Destiny. Именно желание избежать ярлыка классической MMORPG и повторить успех Bungie подтолкнуло руководство к ставке на Anthem, на производство которой впоследствии перебросили ключевые силы студии.

В итоге BioWare так и не смогла выстроить устойчивую структуру внутри Electronic Arts, где проекты постоянно отбирали ресурсы друг у друга. В 2023 году издатель передал дальнейшую разработку и поддержку Star Wars The Old Republic сторонней студии Broadsword Online Games, оставив за собой права на издание. Благодаря этому шагу многопользовательская игра продолжила получать сюжетные обновления и крупные расширения даже после закрытия самой BioWare.