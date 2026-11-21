Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра в беседе на канале Pembridge TV подробно разобрал конфликт вокруг многопользовательской ролевой игры Star Wars The Old Republic, вышедшей в 2011 году. По его словам, при покупке BioWare в 2007 году руководство Electronic Arts прежде всего рассчитывало получить конкурента World of Warcraft с ежемесячной подпиской за 15 долларов и потенциальной выручкой в 60 млн долларов при базе в 4 млн подписчиков. Однако стоило проекту на старте не дотянуть до амбициозных целевых показателей, как отношение издателя к нему резко изменилось на враждебное.
Дарра пояснил, что, несмотря на статус самой дорогой разработки с бюджетом около 300 млн долларов и постепенный выход в уверенный плюс, в верхушке Electronic Arts к игре мгновенно потеряли интерес и начали обсуждать вывод сотрудников. Схожим образом ранее ситуацию описывал сценарист Star Wars The Old Republic Роб Честни, отмечавший, что провал стартовых планов по подписчикам сокрушил моральный дух подразделения в Остине, хотя аудитория оставалась выше порога окупаемости в 500 тыс. игроков. Особую роль в дальнейшей судьбе MMORPG сыграл Патрик Седерлунд, занимавший в Electronic Arts посты вице-президента EA Worldwide Studios и директора по дизайну, которому напрямую подчинялась BioWare.
Патрик действительно ненавидел Star Wars The Old Republic, а студия долгое время подчинялась именно ему. Значительная часть давления с целью уморить игру голодом определенно исходила от него.
- Марк Дарра, бывший исполнительный продюсер BioWare
По воспоминаниям Дарра, BioWare внутри Electronic Arts оказалась в условиях игры с нулевой суммой, где любые ресурсы для команд Dragon Age и Mass Effect приходилось вытягивать у других направлений, а остинский офис не имел финансовой поддержки издателя для удержания кадров. Вследствие этого в 2015 году не получила развития даже масштабная концепция перезапуска Star Wars The New Republic, над которой 6 месяцев трудился бывший творческий руководитель игры Джеймс Олен. Хотя Олену удалось заинтересовать проектом представителей Lucasfilm и самого Седерлунда, совет директоров Electronic Arts заблокировал инициативу, не желая вновь вкладывать крупные бюджеты в бренд, ранее не оправдавший ожиданий.
Отдельно ветеран сравнил судьбу Star Wars The Old Republic с реакцией Bethesda на трудный старт The Elder Scrolls Online. Обе компании перед запуском своих онлайн-проектов публично заявляли о силе брендов Star Wars и The Elder Scrolls, обещая никогда не отказываться от обязательной подписки. После того как Star Wars The Old Republic перешла на условно-бесплатную модель в 2012 году, а The Elder Scrolls Online позже повторила этот шаг, Bethesda продолжила вкладываться в поддержку своей игры. Руководство Electronic Arts, напротив, в течение 5 лет фактически душило подушкой собственный проект.
Дарра подчеркнул, что корпорация крайне болезненно реагирует на любые осечки и предпочитает дистанцироваться от них вместо долгосрочной работы над ошибками. По его оценке, вместо инвестиций в уже прибыльную Star Wars The Old Republic, приносившую деньги вопреки собственной странной монетизации, издатель предпочел погнаться за новой моделью игр-сервисов по образцу Destiny. Именно желание избежать ярлыка классической MMORPG и повторить успех Bungie подтолкнуло руководство к ставке на Anthem, на производство которой впоследствии перебросили ключевые силы студии.
В итоге BioWare так и не смогла выстроить устойчивую структуру внутри Electronic Arts, где проекты постоянно отбирали ресурсы друг у друга. В 2023 году издатель передал дальнейшую разработку и поддержку Star Wars The Old Republic сторонней студии Broadsword Online Games, оставив за собой права на издание. Благодаря этому шагу многопользовательская игра продолжила получать сюжетные обновления и крупные расширения даже после закрытия самой BioWare.
хорошая игра так то, там контента то наверно на 10 лет вперед
Не знаю, как ММО, но как сингловая большая игра по ЗВ, мне она очень понравилась. Очень круто, что все диалоги (По крайней мере, в рамках основных веток классов) озвучены, голоса подобраны отлично. Приятная атмосфера в ней и аудиосоставляющая.
Помню, как был разочарован, когда продолжение сделали в формате MMO... Мне сетевые игры не интересны вообще, а тут такое