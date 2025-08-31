ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Star Wars: The Old Republic 20.12.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир
8.8 1 607 оценок

NetEase закрыла ещё одну западную студию, возглавляемую исполнительным продюсером The Old Republic Ричем Фогелем

KoRnEr KoRnEr

Китайский игровой гигант NetEase закрыл T-Minus Zero Entertainment, студию, которую он помог открыть в 2023 году, чтобы избежать рисков и сэкономить деньги.

T-Minus возглавлял Рич Фогель, который был исполнительным продюсером MMORPG Star Wars The Old Republic от BioWare. Группа разрабатывала научно-фантастический онлайн-проект от третьего лица, пока NetEase не прекратил финансирование студии.

T-Minus Zero разработала демоверсию своей игры, пока работала под эгидой NetEase. По имеющимся данным, научно-фантастическая игра понравилась руководству NetEase, и один из них сказал, что она представляет собой очень своеобразную фантазию в духе Годзиллы, где игроки могут сражаться с огромными монстрами в эпических битвах, разрушающих города.

Это уже третья западная студия, которую NetEase закрыла с момента основания из-за пандемии COVID-19:

  • Jar of Sparks — закрылась 7 месяцев назад, основана в 2022 году, возглавлялась четырьмя разработчиками Halo Infinite
  • Американская команда Marvel Rivals — закрылась 7 месяцев назад, участвовала в разработке мегапопулярной MOBA Marvel Rivals
  • T-Minus Zero Entertainment — недавно закрывшаяся компания, основанная в 2023 году под руководством исполнительного продюсера BioWare The Old Republic Рича Фогеля
Jar of Sparks, основанная ветераном Xbox, приостановила работу над дебютной игрой в поисках нового издателя

Представитель NetEase сделал следующее заявление для разработчика игр:

«Это решение было принято после тщательного обдумывания, поскольку мы вдохновлялись нашим партнёрством со студией и их смелым видением. Однако нам пришлось пересмотреть наши бизнес-приоритеты, и теперь мы тесно сотрудничаем со студией, чтобы оказать поддержку и обсудить дальнейшие шаги».

Тем временем NetEase сообщила о годовом доходе в размере 14,4 миллиарда долларов за 2024 год. Компания добилась больших успехов в зарубежных адаптациях популярных игр, включая Diablo Immortal, и продолжит издавать игры Activision Blizzard в Китае.

Компания также отвечает за новый мобильный шутер от первого лица Destiny Rising, который пользуется большой популярностью среди игроков в Destiny. Они часто отмечают, что Destiny Rising может быть даже интереснее, чем основная игра Destiny 2.

17
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
JackBV
Marvel Rivals - MOBA
2
CRAZY rock GAME

🙉🙉🙉

TheCalvariam

ещё хуже, это др()чильня выглядит как мобильная х*етень.

Alex40001

за 2 года ничего не показать это талант надо....

1