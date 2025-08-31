NetEase закрыла ещё одну западную студию, возглавляемую исполнительным продюсером The Old Republic Ричем Фогелем

Китайский игровой гигант NetEase закрыл T-Minus Zero Entertainment, студию, которую он помог открыть в 2023 году, чтобы избежать рисков и сэкономить деньги.

T-Minus возглавлял Рич Фогель, который был исполнительным продюсером MMORPG Star Wars The Old Republic от BioWare. Группа разрабатывала научно-фантастический онлайн-проект от третьего лица, пока NetEase не прекратил финансирование студии.

T-Minus Zero разработала демоверсию своей игры, пока работала под эгидой NetEase. По имеющимся данным, научно-фантастическая игра понравилась руководству NetEase, и один из них сказал, что она представляет собой очень своеобразную фантазию в духе Годзиллы, где игроки могут сражаться с огромными монстрами в эпических битвах, разрушающих города.

Это уже третья западная студия, которую NetEase закрыла с момента основания из-за пандемии COVID-19:

Jar of Sparks — закрылась 7 месяцев назад, основана в 2022 году, возглавлялась четырьмя разработчиками Halo Infinite

Американская команда Marvel Rivals — закрылась 7 месяцев назад, участвовала в разработке мегапопулярной MOBA Marvel Rivals

T-Minus Zero Entertainment — недавно закрывшаяся компания, основанная в 2023 году под руководством исполнительного продюсера BioWare The Old Republic Рича Фогеля

Представитель NetEase сделал следующее заявление для разработчика игр:

«Это решение было принято после тщательного обдумывания, поскольку мы вдохновлялись нашим партнёрством со студией и их смелым видением. Однако нам пришлось пересмотреть наши бизнес-приоритеты, и теперь мы тесно сотрудничаем со студией, чтобы оказать поддержку и обсудить дальнейшие шаги».

Тем временем NetEase сообщила о годовом доходе в размере 14,4 миллиарда долларов за 2024 год. Компания добилась больших успехов в зарубежных адаптациях популярных игр, включая Diablo Immortal, и продолжит издавать игры Activision Blizzard в Китае.

Компания также отвечает за новый мобильный шутер от первого лица Destiny Rising, который пользуется большой популярностью среди игроков в Destiny. Они часто отмечают, что Destiny Rising может быть даже интереснее, чем основная игра Destiny 2.