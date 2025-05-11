Обновление Dynamic Worlds для Star Wars: The Old Republic улучшающее игровой процесс и визуальные эффекты выйдет в июне

Обновление 7.7 для Star Wars: The Old Republic, "Dynamic Worlds" уже доступно для тестирования на публичном тестовом сервере игры (PTS). Оно добавляет ряд нового контента, включая динамические встречи, модернизацию персонажей, сюжетные достижения и многое другое, и ожидается, что оно появится в конце мая - начале июня.

Как было отмечено в недавней прямой трансляции разработчиков, обновление 7.7 фокусируется на добавлении в игру новых динамических встреч. В SWTOR динамические встречи — это новый тип «запланированных, рассчитанных по времени квестов», которые варьируются от юмористических до захватывающих. Например, переноска детенышей таунтаунов на холм, помощь дроиду Гонка с рекламой или запуск гаморреанцев в яму сарлакка.

«Dynamic Worlds» добавляет новые встречи на Тайтоне, Коррибане, Орд Мантелле, Хатте, Дромунд Кассе, Корусанте и Илуме. Позволяет игрокам участвовать в различных новых, ограниченных по времени квестах на некоторых крупных планетах игры. Broadsword указывает, что динамический контент «меняется в зависимости от того, где находится ваш персонаж в истории», и советует тестерам экспериментировать во многих различных эпохах игры.

Обновление игры 7.7 также фокусируется на модернизации персонажей: улучшении определения, текстур и освещения внутриигровых персонажей, а также улучшении пользовательского интерфейса и боя, особенно для класса Disciple. Обновление также продвигает сюжетную линию Galactic Threads, повторно вводит событие «Nar Shadda Nightlife», добавляет новый сезон PVP, а также новые возможности настройки.

Поддержка SWTOR была существенной для игры вышедшей 13 лет назад. Обновление 7.7 — первое крупное обновление с версии 7.6 «Galactic Threads» , которая вышла в начале декабря. Broadsword, с момента прихода от BioWare в 2023 году, был полон решимости модернизировать игру, представляя смесь нового сюжетного контента и обновлений визуальных эффектов игры в каждой итерации.

Игроки, желающие протестировать контент обновления 7.7, могут загрузить публичный тестовый сервер игры в Steam. Типичный цикл тестирования крупных обновлений составляет 1-2 месяца, а игроки могут ожидать, что полное обновление выйдет в период с конца мая по начало июня.