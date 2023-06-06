Star Wars: The Old Republic 20.12.2011
8.8 1 475 оценок

Разработкой нового контента для Star Wars: TOR займётся другая студия. BioWare фокусируется на Mass Effect и Dragon Age

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monk70
Новости

Как стало известно IGN, EA близка к соглашению о передаче текущей разработки и эксплуатации MMORPG Star Wars: The Old Republic от BioWare сторонней студии Broadsword Online Games.

Согласно источникам, знакомым с этим вопросом, Broadsword и EA подписали письмо о намерениях, и ожидается, что сделка будет завершена уже в этом месяце. Согласно соглашению, The Old Republic будет передана нынешнему разработчику Ultima Online и Dark Age of Camelot Broadsword Online, которым управляет бывший соучредитель Mythic Entertainment и вице-президент BioWare Роб Дентон, ранее работавший над The Old Republic в первые дни ее существования.

В настоящее время около 70-80 человек являются частью основной команды разработчиков The Old Republic, более половины из которых, как ожидается, перейдут в Broadsword. Те, кто останется в EA, получат возможность искать работу в другом месте внутри компании, но в противном случае могут столкнуться с увольнениями.

В Old Republic по-прежнему будут появляться запланированные обновления контента, такие как грядущий патч 7.3 и следующий сезон PvP, и в будущем ожидается больше. EA останется издателем игры, а BioWare сосредоточит свои ресурсы на однопользовательских играх, таких как Dragon Age и Mass Effect. Две серии объявили о новых играх в 2018 и 2020 годах соответственно, но с тех пор подробностей об обеих было мало, и, в частности, Dragon Age: Dreadwolf, похоже, страдает от исхода старшего руководства. В прошлом году работники QA проголосовали за объединение в профсоюзы.

Old Republic по-прежнему регулярно обновляется, за последнее десятилетие было выпущено множество расширений, и, хотя она так и не достигла высот конкурента World of Warcraft, по состоянию на 2019 год ее доход за всю жизнь составил почти 1 миллиард долларов. В прошлом году ее креативный директор Чарльз Бойд покинул компанию через 16 лет.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Talendor3
BioWare сосредоточит свои ресурсы на однопользовательских играх

интересно чего это вдруг?

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