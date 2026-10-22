Star Wars: The Old Republic почти 15 лет поддерживала BioWare, но студия даже не упомянула её в прощальном сообщении

Кейтлин Салливан Келли, ведущий сценарист Star Wars: The Old Republic, раскритиковала BioWare за то, что студия не упомянула свою многолетнюю MMO в прощальном сообщении о наследии разработчика. На фоне новостей о закрытии легендарной компании это упущение особенно задело сотрудницу, которая считает, что игра внесла значительный вклад в развитие студии.

В публикации BioWare перечислила свои самые известные серии и проекты: Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age, Mass Effect и Anthem. Однако Star Wars: The Old Republic, которая существует почти 15 лет, в списке не оказалось. Келли обратила внимание на то, что MMO обеспечивала студию доходами, кадрами и временем, порой в ущерб собственной команде. По её словам, такое молчание разбивает сердце.

Впрочем, отсутствие SWTOR в этом перечне не обязательно означает намеренное пренебрежение. BioWare давно передала управление игрой компании Broadsword: это произошло в 2023 году. Поэтому закрытие студии не должно напрямую затронуть дальнейшую жизнь MMO. Кроме того, в сообщении перечислялись преимущественно франшизы, а не отдельные игры: например, BioWare упомянула Dragon Age в целом, не выделяя конкретные части серии.

Тем не менее у Star Wars: The Old Republic есть веские основания считаться важной частью наследия разработчика. Создание масштабной MMO потребовало огромных усилий: по приведённым в исходном материале оценкам, над ней работало больше сценаристов и актёров озвучивания, чем над любой другой игрой BioWare. Проект пережил множество испытаний и продолжает существовать спустя годы после выхода, хотя по масштабу аудитории не сопоставим с World of Warcraft или Final Fantasy XIV.

Особенно символично, что SWTOR может пережить саму студию, которая её создала. При этом в списке BioWare нашлось место даже Anthem — проекту, чья судьба оказалась далеко не такой успешной, — тогда как другие игры компании, включая Jade Empire, также остались за рамками прощального перечня.

Таким образом, претензия Келли касается не столько будущего SWTOR, сколько признания заслуг команды, поддерживавшей одну из самых амбициозных игр в истории BioWare. Даже если разработчики не намеревались забыть MMO, её отсутствие в таком списке выглядит досадным упущением.