Star Wars: The Old Republic получит крупное обновление под названием Galactic Threads

Команда разработчиков Star Wars: The Old Republic анонсировала следующее крупное обновление, которое появится в MMORPG, под названием Game Update 7.6 - Galactic Threads. Это будет относительно значительное обновление, так как будет добавлено много новых функций и контента, а также модернизированы персонажи. Обновление начнет распространяться в декабре среди игроков по всему миру, а сюжетные миссии появятся в Star Wars: The Old Republic в 2025 году.

Star Wars: The Old Republic впервые вышла в 2011 году и с тех пор значительно развилась, и появилось много контента для фанатов Star Wars, в который можно погрузиться. Одной из самых важных функций, добавленных в обновлении Galactic Threads, является модернизация персонажей и дизайна планет. Это то, над чем мы работаем уже некоторое время, но обновление всех моделей и планет занимает очень много времени. Хотя обновления по модернизации графики идут медленно, игроки смогут увидеть изменения текстур таких моделей, как Human, Chiss, Cyborg и Miralukan, что повысит точность игры. Чтобы продемонстрировать внесенные изменения, команда SWTOR выпустила видео на YouTube, в котором показаны графические обновления, над которыми они работали.

Конечно, в игре будет еще много всего, помимо этого обновления. Это включает в себя новые сюжетные миссии, которые напрямую продолжают сюжетную линию Desperate Defiance. Конечно, эти миссии не будут развернуты до 2025 года, но игрокам, по крайней мере, дадут время, чтобы они их заинтересовали.

Кроме того, обновление добавит новый бой с боссом под названием The Propagator Core XR-53, новый босс логова, который появится на уровнях сложности Story и Veteran. Наряду с этим, появятся совершенно новые Dynamic Encounters, мировой контент, посвященный погружению игроков в исследование миров, в которых они обитают. Dynamic Encounters будут различаться в зависимости от того, где вы находитесь и что вы делаете. Это может включать в себя необходимость уничтожить силы Hidden Chain или собрать вместе сбежавших бант. Если вы хотите застрять, эти встречи сначала появятся на Хоте и Татуине, предлагая игрокам множество наград.

Все подробности о предстоящем обновлении Star Wars: The Old Republic, есть на сайте, и вся информация о том, что ожидать, а также о некоторые небольшие функции, которые будут добавлены.