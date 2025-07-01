Star Wars: The Old Republic ждут большие перемены: новые сюжетные главы, кастомизация и переход на DirectX 12

Продюсер Star Wars: The Old Republic Кит Каннег поделился свежими подробностями о будущем культовой MMORPG. В письме к сообществу он подвёл итоги последних месяцев и рассказал, чего ожидать в ближайших обновлениях.

Недавно вышедшее обновление 7.7 под названием Dynamic Worlds принесло больше динамичных событий на планеты, новый PvE-режим Relentless Replication Master, 8-й сезон PvP и обновления системы кастомизации — включая новые цвета кожи для таких рас, как чисс, тогрута и мириалан.

В следующем обновлении игроков ждёт новый галактический сезон, расширенные опции настройки внешности (в частности, для раттатаки), а также исправления компаньонов, которые не были доработаны в 7.7. Но главное — грядут крупные сюжетные дополнения Galactic Threads и Master’s Enigma. Больше подробностей раскроют в прямом эфире, посвящённом патчу 7.7.1. Точная дата трансляции пока не объявлена.

Ещё одно важное нововведение — работа над переходом SWTOR на DirectX 12. По словам Каннега, у команды уже есть стабильная версия, но ей ещё предстоит адаптация интерфейса и тестирование при поддержке сообщества.

Похоже, SWTOR не собирается сбавлять обороты и готовится к новому этапу развития — с обновлённой графикой, контентом и гибкостью для игроков.