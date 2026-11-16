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Star Wars: The Old Republic 20.12.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир
8.8 1 660 оценок

В STAR WARS: The Old Republic началось тестирование DirectX 12 - авторы проверяют производительность и совместимость

butcher69 butcher69

В STAR WARS: The Old Republic стартовало техническое тестирование версии клиента с поддержкой DirectX 12. На первом этапе разработчики сосредоточились на производительности и совместимости обновлённого движка с различными конфигурациями компьютеров.

Участникам тестирования предлагают играть в привычном режиме: исследовать галактику, выполнять задания и посещать разные игровые локации. Команда собирает сведения о задержках, падении частоты кадров, графических ошибках и вылетах на рабочий стол. Если во время игры появится окно с отчётом о сбое, разработчики просят обязательно отправить его.

При сообщении о проблемах особенно важны характеристики компьютера — процессор, видеокарта и объём оперативной памяти, — а также описание действий персонажа в момент возникновения ошибки. Например, необходимо указать, происходила ли проблема при загрузке в боевую зону, перемещении по Альдераану или во время другой активности.

Для тестирования создали отдельные форумы, где публикуются обновления, список известных проблем и собираются отзывы игроков. Разработчики также рекомендуют ознакомиться с основным сообщением и перечнем уже выявленных ошибок перед запуском тестового клиента.

Пока речь идёт именно о проверке технической стороны перехода на DirectX 12. Информации о сроках полноценного внедрения новой версии API в основную игру разработчики не предоставили.

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