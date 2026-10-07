Bit Reactor сообщила о возвращении к работе части сотрудников, ранее отправленных в неоплачиваемый отпуск

Компания Bit Reactor из Мэриленда — разработчик тепло встреченной игроками тактической игры Star Wars Zero Company, вышедшей этим летом, — объявила, что «ещё часть» команды возвращается к работе после того, как сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск незадолго до релиза игры.

Это первое официальное заявление студии по данному вопросу с момента публикации в августе материала издания Game File, в котором сообщалось, что «большая часть» команды разработчиков была отправлена ​​в вынужденный отпуск (формально сохранив статус сотрудников, но лишившись зарплаты и социальных выплат) за несколько недель до выхода проекта. На этой неделе для некоторых из этих сотрудников вынужденный перерыв в работе завершился.

В заявлении генерального директора Bit Reactor Грега Фертша говорится

На этой неделе мы начали процесс возвращения к работе в Bit Reactor ещё части нашей команды; это важный шаг вперёд в рамках нашей дальнейшей поддержки Zero Company. Необходимость попросить сотрудников временно отойти от дел — в ситуации, когда мы столкнулись с неожиданными обстоятельствами, не зависящими от нас, и к тому же в столь критический момент перед самым запуском, — стала для нас невероятно трудным, но необходимым решением. Оно было нужно для того, чтобы в конечном итоге мы могли вернуть в строй как можно больше людей.



Эта команда невероятно важна для меня, и я безмерно горжусь тем, чего мы достигли вместе. Спасибо нашим фанатам за потрясающий отклик на игру и за поддержку на всем этом пути. Мы с нетерпением ждём возможности вскоре поделиться новыми новостями о Bit Reactor и Zero Company.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Game File, что благодаря возвращению сотрудников, о котором стало известно сегодня, численность штата студии восстановилась более чем наполовину по сравнению с уровнем, предшествовавшим отправке персонала в неоплачиваемый отпуск. Это означает, что значительную часть сотрудников вернули к работе, однако немало людей по-прежнему остаются без зарплаты.