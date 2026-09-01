Большая часть разработчиков Star Wars Zero Company была отправлена в неоплачиваемый отпуск перед релизом игры

27 августа состоялся релиз дебютного проекта компании Bit Reactor, Star Wars: Zero Company, который мгновенно получил превосходные оценки от критиков и игроков. Проект возглавил чарты продаж в Steam, а сооснователь студии Грег Фертш давал интервью с выставки Gamescom в Кельне, обсуждая планы на будущее.

Однако за фасадом успеха скрывается драма. Как выяснило издание Game File, значительная часть команды, создавшей игру, была отправлена в неоплачиваемый отпуск за несколько недель до релиза. По данным источников, речь идёт о 80% штата - на активной зарплате остался лишь основной состав для исправления возможных ошибок после запуска.

Старший технический художник Закари Скотт, покинувший студию в мае, заявил в соцсетях, что компания скрывала факт увольнений. В беседе с Game File он сообщил, что связался с почти дюжиной бывших коллег, и у всех история одинаковая: "Да, меня отправили в отпуск три недели назад".

Причина кризиса банальна - у студии закончились деньги перед выходом первой игры. Ситуацию усугубляет затяжной юридический конфликт между основателями. В июле 2024 года Элисон Келли подала иск против Грега Фертша, утверждая, что ее незаконно выдавили из бизнеса, лишив доли в компании. Она требует компенсацию в размере более $20 млн, оценивая стоимость студии вдвое дороже. Фертш, в свою очередь, отрицает, что Келли когда-либо была совладелицей, и выдвигает встречные обвинения в ее некомпетентности (что она отвергает).

На данный момент судьба студии и ее сотрудников остается неопределенной. Несмотря на коммерческий успех Zero Company, бывшие работники, с которыми общался Скотт, выражают сомнение, что все уволенные смогут вернуться на свои места, даже если студия найдет средства на их восстановление.