Дата выхода Star Wars: Zero Company утекла до Summer Game Fest - релиз, цена и издания уже известны

Похоже, одна из главных игровых премьер по вселенной «Звёздных войн» лишилась части интриги ещё до полноценной презентации. Надёжный инсайдер billbil-kun сообщил предполагаемую дату выхода Star Wars: Zero Company, а также раскрыл информацию о стоимости игры и доступных изданиях.

Согласно опубликованным данным, релиз Star Wars: Zero Company состоится 27 августа 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Версия для Nintendo Switch 2 в утечке не упоминается. Официальное подтверждение, вероятно, последует уже во время Summer Game Fest 2026, где разработчики ранее пообещали показать первый полноценный геймплей и поделиться новыми подробностями проекта.

Не менее интересной оказалась информация о ценах. По данным источника, стандартное издание на ПК будет стоить 49,99 долларов, тогда как владельцам консолей придётся заплатить 59,99 долларов. Deluxe-издание оценено в 59,99 долларов на ПК и 69,99 долларов на консолях. При этом содержимое расширенного издания пока остаётся неизвестным.

Любопытно, что разработчики, судя по утечке, решили отказаться от популярной сегодня практики раннего доступа для владельцев дорогих изданий. Это выглядит довольно необычно на фоне многих современных AAA-релизов, где несколько дней ранней игры уже стали практически стандартом для Deluxe-версий.

Также сообщается, что стандартное издание получит физический релиз, тогда как Deluxe-версия будет доступна исключительно в цифровом формате. При необходимости игроки смогут отдельно приобрести апгрейд до расширенного издания.

Пока вся информация остаётся на уровне утечки, однако репутация billbil-kun за последние годы неоднократно подтверждалась точными публикациями о крупных игровых анонсах. Если данные окажутся верными, то уже совсем скоро поклонники «Звёздных войн» получат не только полноценный показ Star Wars: Zero Company, но и точную дату выхода одной из самых ожидаемых игр по знаменитой космической франшизе. Судя по всему, август 2026 года может стать важным месяцем для поклонников далёкой-далёкой галактики.