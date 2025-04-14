EA показала официальный арт Star Wars: Zero Company - тактической игры от BitReactor и Respawn

Издатель Electronic Arts и разработчики Bit Reactor и Respawn Entertainment показали первое официальное изображение Star Wars: Zero Company, однопользовательской пошаговой тактической игры по вселенной «Звездных войн», анонсированной в январе 2022 года. Платформы и дата выхода не были объявлены.

Представляем STAR WARS Zero Company. Новая однопользовательская пошаговая тактическая игра по вселенной «Звездных войн», разработанная Bit Reactor в сотрудничестве с Respawn Entertainment и Lucasfilm Games.

Полная презентация запланирована на панели Bit Reactor Developer Panel с Respawn Entertainment и Lucasfilm Games на Star Wars Celebration Japan 19 апреля. Панель, которую проведет Люси Джеймс, представит ведущий разработчик Bit Reactor, а также Respawn Entertainment и Lucasfilm Games, которые поделятся эксклюзивным для всего мира первым взглядом на Star Wars Zero Company.