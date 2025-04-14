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Star Wars: Zero Company 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Тактика
7 16 оценок

EA показала официальный арт Star Wars: Zero Company - тактической игры от BitReactor и Respawn

monk70 monk70

Издатель Electronic Arts и разработчики Bit Reactor и Respawn Entertainment показали первое официальное изображение Star Wars: Zero Company, однопользовательской пошаговой тактической игры по вселенной «Звездных войн», анонсированной в январе 2022 года. Платформы и дата выхода не были объявлены.

Представляем STAR WARS Zero Company. Новая однопользовательская пошаговая тактическая игра по вселенной «Звездных войн», разработанная Bit Reactor в сотрудничестве с Respawn Entertainment и Lucasfilm Games.

Полная презентация запланирована на панели Bit Reactor Developer Panel с Respawn Entertainment и Lucasfilm Games на Star Wars Celebration Japan 19 апреля. Панель, которую проведет Люси Джеймс, представит ведущий разработчик Bit Reactor, а также Respawn Entertainment и Lucasfilm Games, которые поделятся эксклюзивным для всего мира первым взглядом на Star Wars Zero Company.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Alex40001

как бы как тактика игры по звездным войнам не воспринемается у меня ну вестрн ну рпг ну аркадное кинишко но чтобы тактическая пошаговая это какое то извращение хотя ее как только не н. били

2
Gelyr

зря не воспринемаешь, по вселенной можно много разных игр сделать, качество и идея решает многое

4
Alex40001 Gelyr

не видел вообще я c kotor 1 - 2 и какая то аркада там еще несколько игр потом онлайн и новье

так это позиционироваться будет как шадоврун ретурн или как 3 жага

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