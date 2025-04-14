EA показала официальный арт Star Wars: Zero Company - тактической игры от BitReactor и Respawn

Издатель Electronic Arts и разработчики Bit Reactor и Respawn Entertainment показали первое официальное изображение Star Wars: Zero Company, однопользовательской пошаговой тактической игры по вселенной «Звездных войн», анонсированной в январе 2022 года. Платформы и дата выхода не были объявлены.
Представляем STAR WARS Zero Company. Новая однопользовательская пошаговая тактическая игра по вселенной «Звездных войн», разработанная Bit Reactor в сотрудничестве с Respawn Entertainment и Lucasfilm Games.
Полная презентация запланирована на панели Bit Reactor Developer Panel с Respawn Entertainment и Lucasfilm Games на Star Wars Celebration Japan 19 апреля. Панель, которую проведет Люси Джеймс, представит ведущий разработчик Bit Reactor, а также Respawn Entertainment и Lucasfilm Games, которые поделятся эксклюзивным для всего мира первым взглядом на Star Wars Zero Company.
как бы как тактика игры по звездным войнам не воспринемается у меня ну вестрн ну рпг ну аркадное кинишко но чтобы тактическая пошаговая это какое то извращение хотя ее как только не н. били
зря не воспринемаешь, по вселенной можно много разных игр сделать, качество и идея решает многое
не видел вообще я c kotor 1 - 2 и какая то аркада там еще несколько игр потом онлайн и новье
так это позиционироваться будет как шадоврун ретурн или как 3 жага