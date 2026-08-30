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Star Wars: Zero Company 27.08.2026
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
7.1 124 оценки

Фанаты Star Wars: Zero Company боятся повторения судьбы Battlefront 2 и просят EA не забрасывать игру

IKarasik IKarasik

Star Wars: Zero Company успешно стартовала, показав второй по величине пиковый онлайн среди игр по «Звёздным войнам» — проекту удалось обойти показатели Jedi: Survivor и Jedi: Fallen Order. Однако уже через несколько дней после релиза игроки начали переживать за дальнейшую судьбу игры.

Star Wars: Zero Company "Полная русская локализация"

Причина — история Star Wars Battlefront 2. Несмотря на крайне скандальный старт, игра со временем получила масштабную поддержку: разработчики переработали систему прогрессии, отключили микротранзакции, а затем выпустили крупные обновления с контентом по Войнам клонов, включая Оби-Вана Кеноби и битву на Джеонозисе. Тем не менее в 2020 году EA и DICE прекратили регулярную поддержку проекта.

Теперь поклонники Zero Company не хотят, чтобы подобный сценарий повторился. На Reddit игроки призывают сообщество показать EA заинтересованность в дальнейшем развитии игры.

«Нам нужен контент после релиза. Нельзя позволить EA убить эту игру, как Battlefront».

Фанаты предлагают добавить в будущем новые классы, оружие, персонажей, задания и даже сюжетные дополнения. Некоторые особенно хотят увидеть бесконечный или roguelike-режим, который позволил бы играть практически без ограничений.

При этом пока нет никаких гарантий, что Zero Company действительно получит DLC или крупные обновления. На вопрос о пострелизном контенте разработчики из Bit Reactor ответили, что сейчас сосредоточены на запуске игры и пока им нечего объявить.

Кроме того, сравнение с Battlefront 2 не совсем корректно: Zero Company является одиночной игрой, а не онлайн-мультиплеерным проектом. Поэтому её дальнейшая судьба скорее будет зависеть от желания Bit Reactor продолжать работу над вселенной Star Wars.

Лучшие отряды в Star Wars: Zero Company - каких героев брать в команду

И, судя по словам руководителя студии Грега Фоэрча, такой интерес у команды есть: Bit Reactor хотела бы продолжать работать с существующими франшизами и потенциально делать новые игры по Star Wars.

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Комментарии:  34
Ваш комментарий
Сережаа

Удалил через кажется пять часов. Ниочем во всех смыслах

17
ОгурчикЮрец

Ну, игра, кстати, очень даже ничего. Не просто обычный XCOM.

Вот ей бы, конечно, поддержку модов. Но только, вроде, ее не будет.

15
Shkudi

Всё что вам надо знать:

12
w_temp