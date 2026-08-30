Фанаты Star Wars: Zero Company боятся повторения судьбы Battlefront 2 и просят EA не забрасывать игру

Star Wars: Zero Company успешно стартовала, показав второй по величине пиковый онлайн среди игр по «Звёздным войнам» — проекту удалось обойти показатели Jedi: Survivor и Jedi: Fallen Order. Однако уже через несколько дней после релиза игроки начали переживать за дальнейшую судьбу игры.

Причина — история Star Wars Battlefront 2. Несмотря на крайне скандальный старт, игра со временем получила масштабную поддержку: разработчики переработали систему прогрессии, отключили микротранзакции, а затем выпустили крупные обновления с контентом по Войнам клонов, включая Оби-Вана Кеноби и битву на Джеонозисе. Тем не менее в 2020 году EA и DICE прекратили регулярную поддержку проекта.

Теперь поклонники Zero Company не хотят, чтобы подобный сценарий повторился. На Reddit игроки призывают сообщество показать EA заинтересованность в дальнейшем развитии игры.

«Нам нужен контент после релиза. Нельзя позволить EA убить эту игру, как Battlefront».

Фанаты предлагают добавить в будущем новые классы, оружие, персонажей, задания и даже сюжетные дополнения. Некоторые особенно хотят увидеть бесконечный или roguelike-режим, который позволил бы играть практически без ограничений.

При этом пока нет никаких гарантий, что Zero Company действительно получит DLC или крупные обновления. На вопрос о пострелизном контенте разработчики из Bit Reactor ответили, что сейчас сосредоточены на запуске игры и пока им нечего объявить.

Кроме того, сравнение с Battlefront 2 не совсем корректно: Zero Company является одиночной игрой, а не онлайн-мультиплеерным проектом. Поэтому её дальнейшая судьба скорее будет зависеть от желания Bit Reactor продолжать работу над вселенной Star Wars.

И, судя по словам руководителя студии Грега Фоэрча, такой интерес у команды есть: Bit Reactor хотела бы продолжать работать с существующими франшизами и потенциально делать новые игры по Star Wars.