Фанаты Star Wars: Zero Company боятся повторения судьбы Battlefront 2 и просят EA не забрасывать игру

Star Wars: Zero Company успешно стартовала, показав второй по величине пиковый онлайн среди игр по «Звёздным войнам» — проекту удалось обойти показатели Jedi: Survivor и Jedi: Fallen Order. Однако уже через несколько дней после релиза игроки начали переживать за дальнейшую судьбу игры.
Причина — история Star Wars Battlefront 2. Несмотря на крайне скандальный старт, игра со временем получила масштабную поддержку: разработчики переработали систему прогрессии, отключили микротранзакции, а затем выпустили крупные обновления с контентом по Войнам клонов, включая Оби-Вана Кеноби и битву на Джеонозисе. Тем не менее в 2020 году EA и DICE прекратили регулярную поддержку проекта.
Теперь поклонники Zero Company не хотят, чтобы подобный сценарий повторился. На Reddit игроки призывают сообщество показать EA заинтересованность в дальнейшем развитии игры.
«Нам нужен контент после релиза. Нельзя позволить EA убить эту игру, как Battlefront».
Фанаты предлагают добавить в будущем новые классы, оружие, персонажей, задания и даже сюжетные дополнения. Некоторые особенно хотят увидеть бесконечный или roguelike-режим, который позволил бы играть практически без ограничений.
При этом пока нет никаких гарантий, что Zero Company действительно получит DLC или крупные обновления. На вопрос о пострелизном контенте разработчики из Bit Reactor ответили, что сейчас сосредоточены на запуске игры и пока им нечего объявить.
Кроме того, сравнение с Battlefront 2 не совсем корректно: Zero Company является одиночной игрой, а не онлайн-мультиплеерным проектом. Поэтому её дальнейшая судьба скорее будет зависеть от желания Bit Reactor продолжать работу над вселенной Star Wars.
И, судя по словам руководителя студии Грега Фоэрча, такой интерес у команды есть: Bit Reactor хотела бы продолжать работать с существующими франшизами и потенциально делать новые игры по Star Wars.
Удалил через кажется пять часов. Ниочем во всех смыслах
Ну, игра, кстати, очень даже ничего. Не просто обычный XCOM.
Вот ей бы, конечно, поддержку модов. Но только, вроде, ее не будет.
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