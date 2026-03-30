"Хватит терпеть посредственность": автор Star Wars: Zero Company жёстко прошёлся по жанру тактик

Креативный директор Star Wars: Zero Company Грег Фёрч выступил с резкой критикой жанра пошаговых тактик, заявив, что игрокам давно пора перестать мириться с его слабыми сторонами.

По словам разработчика, у него «есть зуб» на этот жанр, в котором поклонники нередко оправдывают недостатки фразами вроде «графика не важна» или «сюжет не имеет значения». Фёрч подчёркивает: глубина геймплея — важна, но это не должно происходить за счёт визуала, истории и удобства управления.

Разработчик уверен, что современные тактические игры обязаны предлагать полноценный опыт, особенно если речь идёт об одиночных проектах. «Вы можете получить всё сразу — и геймплей, и сюжет, и качество исполнения», — отметил он.

В качестве примера он привёл Marvel's Midnight Suns, где выступал арт-директором. По его мнению, игра доказала, что тактики способны сочетать глубину механик с проработанной историей и качественной графикой.

Команда Star Wars: Zero Company, как заявил Фёрч, намерена пойти именно этим путём. Разработчики хотят создать проект, который не будет жертвовать одними элементами ради других, а предложит комплексный и современный взгляд на жанр.