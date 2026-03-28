История создания Star Wars Zero Company началась с неожиданного звонка Винса Зампеллы

Разработка тактической стратегии Star Wars Zero Company началась с неожиданной идеи, предложенной одним из самых известных разработчиков индустрии — Винсом Зампеллой. Как рассказал ветеран стратегических игр Грегори Фертш, проект появился благодаря личному разговору, который произошёл поздно вечером.

После более чем двадцати лет работы в студии Firaxis, где он занимался серией XCOM, Фертш решил заняться новым проектом. В тот момент он ещё не определился с конкретными планами, пока однажды ночью ему не позвонил неизвестный номер. На другом конце оказался Винс Зампелла, который предложил разработчику рассказать о своей «игре мечты».

Фертш описал концепцию тактической стратегии, над которой хотел бы работать. Выслушав идею, Зампелла задал неожиданный вопрос — можно ли превратить этот проект в игру по вселенной «Звёздных войн». По словам разработчика, в тот момент предложение показалось ему почти нереальным, однако он согласился и вскоре представил полноценную концепцию проекта.

Со временем именно эта идея и легла в основу Star Wars Zero Company. Известно, что над игрой работают студии Respawn Entertainment и Bit Reactor. О сотрудничестве между командами стало известно ещё в 2022 году, однако сам проект был официально представлен лишь спустя несколько лет.

Винс Зампелла считается одной из ключевых фигур игровой индустрии. Он участвовал в создании серии Call of Duty, а позже основал студию Respawn Entertainment, выпустившую такие проекты, как Titanfall. По словам Фертша, Зампелла был настоящим «титаном индустрии», который оказал огромное влияние на развитие современных видеоигр.