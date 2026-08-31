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Star Wars: Zero Company 27.08.2026
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
7.2 119 оценок

Креативный директор Star Wars Zero Company призвал игроков требовать от пошаговых тактик современной графики

Extor Menoger Extor Menoger

Креативный директор студии Bit Reactor Грег Фёрч высказался о текущем техническом состоянии жанра пошаговых стратегий и призвал сообщество перестать мириться с визуальной отсталостью таких проектов. По мнению ветерана индустрии, фанатам тактики давно пора ожидать от разработчиков первоклассной кинематографичной картинки и дорогой презентации, а не довольствоваться привычными бюджетными компромиссами.

Фёрч объяснил, что специфика пошаговых сражений дает студиям колоссальное техническое преимущество перед создателями динамичных экшенов. В стратегиях нет необходимости непрерывно обрабатывать молниеносные перемещения персонажей на высокой скорости, поэтому высвобожденные ресурсы железа и движка обязаны направляться на детализацию окружения, качественное освещение и эффектную работу виртуального оператора во время каждого совершенного действия.

Как подчеркнул глава разработки, высокая планка визуального исполнения и кинематографичная подача сюжета не должны служить оправданием для деградации тактической глубины. Команда Star Wars Zero Company категорически отвергает укоренившийся стереотип о том, что зрелищная графика неизбежно ведет к упрощению боевых систем. Разработчики убеждены, что современные технологии позволяют совмещать хардкорный позиционный расчет с киношным уровнем постановки без ущерба для механик.

Создатели проекта опираются на колоссальный опыт работы в стенах Firaxis Games, где Фёрч более 20 лет руководил художественным направлением и формировал облик культовой серии XCOM. Вместе с директором по анимации Эктором Антунесом они стремятся разрушить старые рамки жанра, доказав возможность создания пошаговой тактики с детализированными моделями, плавной анимацией и бесшовным переходом от исследования локаций к ожесточенным перестрелкам.

Разработчики называют текущее положение дел в индустрии лишь поверхностным началом и открыто призывают фанатов жанра ставить перед студиями более жесткие требования. По словам Фёрча, настало время для нового этапа развития пошаговых стратегий, в котором визуальная роскошь и глубокая проработка лора станут обязательным стандартом для каждого крупного релиза.

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Комментарии:  10
Ваш комментарий
Wersus Pro
Команда Star Wars Zero Company категорически отвергает укоренившийся стереотип о том, что зрелищная графика неизбежно ведет к упрощению боевых систем

И при этом сделали чудовищно упрощённую боевую систему(перков нет,оружия нет,брони,нет,экономики,ничего нет) с какими возможностями бойца с первой миссии ты начинаеш игру с ними и заканчиваеш(как только получаеш Джедая и мандолорку,остальные нахер не нужны) .Это не XCOM !!!!Это многократно упрощённая версия Gears Tactics в которой щииииикарный геймплей а ещё графика и постановка лучше .P.S.Всем кто хотел "графония" очень рекомендую именно Gears посмотрите что такое качественная "боевая система".

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Ивасик
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