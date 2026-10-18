Lucasfilm готова к экспериментам с играми по Star Wars после успеха Zero Company и Galactic Racer

В Lucasfilm Games хотят сделать подход к играм по «Звёздным войнам» более гибким и открытым для разных идей. Вице-президент подразделения Дуглас Рейли заявил, что компания готова сотрудничать с разработчиками и издателями любого масштаба. Такой подход выглядит особенно оправданным после успеха Star Wars: Zero Company и Star Wars: Galactic Racer, которые стали одними из самых заметных игровых релизов 2026 года.

Хотя крупные проекты вроде Star Wars Jedi и Battlefront по-прежнему привлекают много внимания, последние успехи показывают, что серия может добиваться отличных результатов и в более нишевых жанрах. Zero Company неожиданно стала одним из претендентов на звание игры года, а Galactic Racer добилась похожего признания всего несколько недель спустя. Похоже, Lucasfilm Games намерена развивать это направление и дальше.

В интервью The Game Business Рейли рассказал, что Lucasfilm старается не ограничивать круг потенциальных партнёров. По его словам, для создания хорошей игры по «Звёздным войнам» необязательно быть одним из пяти крупнейших издателей индустрии. При этом требования к качеству остаются высокими, а сама компания готова рассматривать самые разные предложения — как от крупных студий, так и от небольших команд.

Такой подход может открыть дорогу проектам в жанрах, которые раньше редко ассоциировались со Star Wars. Разнообразие жанров позволило бы взглянуть на знакомую вселенную с новых сторон, не пытаясь каждый раз повторять формулу крупных приключенческих игр.

В ближайшие годы у поклонников и без того будет немало крупных проектов, которых предстоит дождаться. Среди них — следующая часть Star Wars Jedi, Star Wars Eclipse, ремейк Knights of the Old Republic и FOTOR. Однако небольшие игры в разных жанрах могли бы заполнить промежутки между большими релизами и поддерживать интерес к серии.