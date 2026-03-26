Новые скриншоты Star Wars Zero Company раскрывают геймплей и кастомизацию

Студия Bit Reactor опубликовала серию свежих скриншотов для Star Wars Zero Company, демонстрирующих геймплей, катсцены, интерфейс и систему кастомизации персонажей. Материалы были представлены в последнем номере PC Gamer и опубликованы порталом Bespin Bulletin.

Игроки могут оценить разнообразие врагов, оружие, интерфейс и уникальные механики, включая знаменитый приём Krabb Uppercut. Также на скриншотах показаны карта галактики с миссиями и противниками, меню выбора отряда и настройки персонажей.

Star Wars Zero Company — это одиночная пошаговая тактическая игра, где игроки управляют элитным отрядом в завершающий период Войн клонов. Главный герой, Haws, бывший офицер Республики, ведёт Zero Company через напряжённую сюжетную кампанию, сочетая стратегическое планирование и экшен в бою.

Ранее на The Game Awards были анонсированы другие проекты по вселенной Star Wars, включая Galactic Racer и Fate of the Old Republic, а для фанатов Fortnite стало известно, что с мая 2026 года появятся возможности создавать острова с тематикой Star Wars.