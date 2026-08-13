Опубликован подробный разбор игрового процесса грядущей тактической игры Star Wars Zero Company

Компания Electronic Arts официально представила свежий геймплейный трейлер своего нового одиночного проекта во вселенной Звёздных войн под названием Star Wars Zero Company. Опубликованный видеоролик детально показывает ключевые особенности игрового процесса, включая механику ведения боя, стратегическое планирование и широкие возможности кастомизации подконтрольных бойцов. Сюжетная линия перенесёт пользователей в эпоху противостояния Республики и Торговой Федерации, где игрокам предстоит взять на себя командование элитным отрядом наёмников, выполняющих опасные контракты по всей галактике. Проект позиционируется как мрачное и аутентичное приключение, ориентированное на глубокое тактическое взаимодействие.

Игровой процесс проекта представляет собой классическую пошаговую тактику, где во главу угла ставится грамотное позиционирование бойцов на поле боя и использование особенностей окружения. Перед началом каждой боевой операции пользователям предстоит заниматься детальным оснащением своих операторов, подбирая оптимальное вооружение, броню и специальные гаджеты под конкретные задачи. Вся глобальная подготовка к миссиям, выбор следующих контрактов и распределение сил отряда происходят за интерактивным тактическим голостолом. Разработчики делают ключевую ставку на вариативность прохождения, вынуждая игроков постоянно адаптироваться к меняющимся условиям боя и уникальным умениям противников.

Полноценный международный релиз Star Wars Zero Company запланирован на 27 августа 2026 года. Игра создаётся для персональных компьютеров, а также для домашних консолей текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S. На официальном сайте издателя уже стартовал сбор предварительных заказов.