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Star Wars: Zero Company 2026 г.
Стратегия, Пошаговая, Тактика
6.4 12 оценок

Предстоящая пошаговая тактическая игра по вселенной Star Wars будет называться Star Wars: Zero Company

monk70 monk70

В прошлом месяце Lucasfilm Games объявила, что впервые официально покажет новую пошаговую тактическую игру по вселенной Star Wars на предстоящем Star Wars Celebration, который состоится в Японии позже в этом месяце, 19 апреля.

Согласно информации, которую обнаружил портал MP1st в ходе недавнего расследования, предстоящая пошаговая тактика от разработчиков Respawn Entertainment и Bit Reactor и издателя Electronic Arts, будет называться Star Wars: Zero Company.

Из предыдущего отчета стало известно, что проект был известен внутри компании как «Bruno». На изображениях был показан изометрический тактический вид с группой персонажей, включая двух мандалорцев и дроида, укрывающихся от штурмовиков во время миссии по спасению заключенных, а также центральная зона в шахтерской колонии Кафрен с такими опциями, как арсенал, голотабло, спецоперации и черный рынок.

В сети появились первые изображения тактического шутера Star Wars от Respawn и Bit Reactor
11
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Чеф-Челиос

хорошо что они во всех направлениях работают вселенная должна расти!

6
ыпар опрао

Если типа XCOM, то збс!

4
Никита Дроздоvv

Ну, глянем, чё они сделают. Глядишь, и годнота выйдет.

0
Sky_Renat_Wars

навсякий случай уже включил торрент

0
Аристов--Черный
проект был известен внутри компании как «Bruno»

:)

0
Snake Snaake Snaaaaaake

голотабло

-7
ThoughtfulGerardo

параша!

-9