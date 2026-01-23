ЧАТ ИГРЫ
Star Wars: Zero Company 2026 г.
Стратегия, Пошаговая, Тактика
7.3 44 оценки

Разработчики Star Wars Zero Company прервали молчание и подтвердили релиз в 2026 году

Extor Menoger Extor Menoger

Фанаты вселенной Звездных войн получили обнадеживающие новости касательно тактической стратегии Star Wars Zero Company. Студия Bit Reactor впервые в новом году вышла на связь, чтобы успокоить сообщество и прояснить текущий статус ожидаемого проекта.

Поводом для официального заявления послужило обращение одного из пользователей в социальной сети X. Игрок выразил беспокойство по поводу длительного отсутствия новостей, на что разработчики ответили кратко, но емко. Представители студии сообщили, что они все еще готовят игру, и посоветовали аудитории оставаться на связи. Этот комментарий стал подтверждением того, что производство идет своим чередом и проект не был отменен.

Подобная реакция авторов особенно важна на фоне общей нестабильности игровых проектов по лицензии Star Wars. После проблем с ремейком Knights of the Old Republic и туманного будущего Star Wars Eclipse геймеры с обоснованной опаской относятся к длительному радиомолчанию разработчиков. Тем не менее Bit Reactor, судя по уверенному тону, продолжает работу над игрой без критических проблем.

Star Wars Zero Company представляет собой пошаговую тактику в духе серии XCOM, издателем которой выступает Electronic Arts. Выход игры по-прежнему запланирован на 2026 год. Ожидается, что полноценная маркетинговая кампания с демонстрацией геймплея и точной датой выхода начнется в ближайшие месяцы, так как студия нацелена выпустить проект до конца текущего года.

Комментарии:  5
Night Driving Avenger

Хоть бы не отменили...

2
Джек Хорнс

С чего отменять это же не Юбисофт или Майки.

NarutoyZ

Когда они уже начнут нейронки использовать, а не пилить одну игру годами и десятилетиями

1
Extor Menoger

купи сыграй и напиши как оно любитель ии

3
WerGC

ох хреново что гнилая еа издает

1