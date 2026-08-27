Саудовская Аравия против Denuvo? Star Wars Zero Company стала очередной игрой от EA без защиты Denuvo

Сегодня состоялся релиз однопользовательской пошаговой тактической игры Star Wars Zero Company.

Несмотря на то, что на странице игры не было заявлено защиты Denuvo, пользователи считали, что Electronic Arts может в последний момент добавить защиту в игру - ранее все игры франшизы Star Wars от этого издателя были защищены Denuvo.

Тем не менее, игра вышла без защиты и уже появилась в сети, став третьим релизом от EA в этом году без защиты Denuvo: ранее EA Sports College Football 27 и EA Sports Madden NFL 27 так же вышли без австрийской защиты.

Пользователи рассматривают две возможных причины отказа издателя от защиты:

Общая неэффективность Denuvo на фоне регулярных взломов от voices38 и группы DenuvOwO - защита стала просто бессмысленной и её обходят буквально в первые минуты после релиза (а иногда - и вовсе до релиза). Переход компании в руки новых владельцев из Саудовской Аравии. Есть вероятность, что при смене владельца, для новых игр было необходимо перезаключить контракт с Irdeto, и возможно, что они не стали этого делать.

Пока что из предстоящих игр Electronic Arts Denuvo заявлена лишь в футбольном симуляторе EA Sports FC 27. В своё время Electronic Arts стала первым издателем, который решил использовать Denuvo - в FIFA 15 и Dragon Age Inquisition, поэтому потеря такого давнего клиента стала бы для Irdeto настоящим ударом.