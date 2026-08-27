Состоялся выход Star Wars Zero Company на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series

Electronic Arts и Bit Reactor в сотрудничестве с Lucasfilm Games сегодня объявили о выпуске Star Wars Zero Company, однопользовательской пошаговой тактической игры, действие которой разворачивается в сумерках Войн клонов. Игра доступна для ПК в приложение EA, Steam и Epic Games Store, а также для консолей PlayStation 5 и XBOX Series.

В Star Wars Zero Company бывший офицер Республики Хокс и отряд Zero Company, элитная группа неординарных профессионалов-наемников, завербованы для операции разведкой Республики. Из бывших аристократов они превратились в бывших заключённых, и теперь их объединяет одна миссия: остановить «Бесконечную спираль», культ, связанный с сепаратистами, и его лидера Кундри Фэтома, прежде чем смертоносная Теневая чума поглотит галактику.