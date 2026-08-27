Состоялся выход Star Wars Zero Company на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series

Electronic Arts и Bit Reactor в сотрудничестве с Lucasfilm Games сегодня объявили о выпуске Star Wars Zero Company, однопользовательской пошаговой тактической игры, действие которой разворачивается в сумерках Войн клонов. Игра доступна для ПК в приложение EA, Steam и Epic Games Store, а также для консолей PlayStation 5 и XBOX Series.
В Star Wars Zero Company бывший офицер Республики Хокс и отряд Zero Company, элитная группа неординарных профессионалов-наемников, завербованы для операции разведкой Республики. Из бывших аристократов они превратились в бывших заключённых, и теперь их объединяет одна миссия: остановить «Бесконечную спираль», культ, связанный с сепаратистами, и его лидера Кундри Фэтома, прежде чем смертоносная Теневая чума поглотит галактику.
Пошаговые игры это днище
Не думаю, что игроки этого ждали от вселенной ЗВ! Хотя мало ли
Уже вышла, да, пока без русского
классная тактика, прям в духе xcom, да еще и от 3 лица можно походить)
Скачал,жду русификатор!