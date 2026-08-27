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Star Wars: Zero Company 27.08.2026
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
7.2 87 оценок

Состоялся выход Star Wars Zero Company на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series

monk70 monk70

Electronic Arts и Bit Reactor в сотрудничестве с Lucasfilm Games сегодня объявили о выпуске Star Wars Zero Company, однопользовательской пошаговой тактической игры, действие которой разворачивается в сумерках Войн клонов. Игра доступна для ПК в приложение EA, Steam и Epic Games Store, а также для консолей PlayStation 5 и XBOX Series.

В Star Wars Zero Company бывший офицер Республики Хокс и отряд Zero Company, элитная группа неординарных профессионалов-наемников, завербованы для операции разведкой Республики. Из бывших аристократов они превратились в бывших заключённых, и теперь их объединяет одна миссия: остановить «Бесконечную спираль», культ, связанный с сепаратистами, и его лидера Кундри Фэтома, прежде чем смертоносная Теневая чума поглотит галактику.

Релизы 1 Трейлеры 5
42
25
Комментарии:  25
Ваш комментарий
Господин Лидер Мур

Пошаговые игры это днище

51
canteexnik

Не думаю, что игроки этого ждали от вселенной ЗВ! Хотя мало ли

12
NarutoyZ

Уже вышла, да, пока без русского

12
Benef108

классная тактика, прям в духе xcom, да еще и от 3 лица можно походить)

8
Bait795

Скачал,жду русификатор!

7
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