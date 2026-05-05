Создатели Star Wars Zero Company опубликовали новый арт и пообещали скоро поделиться новостями

В прошедший понедельник, 4 мая, день, посвящённый «Звездным войнам», завершился без единого анонса видеоигры. Некоторые надеялись на презентацию Star Wars Jedi 3, в то время как другие ждали обновлений по уже анонсированным проектам, таким как Star Wars Eclipse.

В итоге единственной игрой, которая показа себя, стала Star Wars Zero Company, однопользовательская пошаговая тактическая игра, разработанная Bit Reactor. Студия опубликовала новый арт и намекнула на предстоящие новости.

Таким образом, Star Wars Zero Company может появиться на презентации Summer Game Fest в следующем месяце.