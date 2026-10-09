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Star Wars: Zero Company 27.08.2026
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
7.3 198 оценок

Создатели Star Wars Zero Company подтвердили 1 млн проданных копий; на следующей неделе выйдет новое обновление

monk70 monk70

После слухов о том, что игра достигла этой отметки ещё в первый месяц продаж, студия Bit Reactor официально подтвердила: тираж Star Wars Zero Company превысил миллион копий.

Разумеется, это означает, что у пошаговой тактической игры есть будущее. Разработчики анонсировали «постоянные обновления», первым из которых станет патч 1.2, выходящий на следующей неделе. Подробностей пока мало, но, поскольку предыдущее обновление (от 10 сентября) было посвящено исправлению вылетов, «фризов», критических ошибок, блокирующих прогресс, и прочих неполадок, можно надеяться, что следующий патч привнесёт в игру новые функции.

Возможно, пока рано ждать полноценных DLC или сюжетных дополнений, хотя их появление при наличии спроса не стало бы сюрпризом. Учитывая опыт разработчиков в создании серии XCOM, такой шаг был бы вполне логичным — тем более что развитие самой XCOM сейчас приостановлено на неопределённый срок.

Star Wars Zero Company доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
VigitalART

Отличная игра.Очень нравится,молодцы.