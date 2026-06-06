Стали известны системные требования Star Wars Zero Company

Появляется всё больше новых подробностей о Star Wars Zero Company. После выхода нового геймплейного трейлера, содержащего важные анонсы и информацию о предзаказе, также были раскрыты минимальные и рекомендуемые системные требования для ПК.

Минимальные и рекомендуемые системные требования были опубликованы EA в их собственном магазине, а также на странице игры в Steam. Как вы можете видеть ниже, требования не являются чрезмерно высокими. Игра занимает всего около 50 ГБ и может быть запущена на оборудовании десятилетней давности.

Важно отметить, что для игры не требуется подключение к интернету. В Star Wars Zero Company можно играть полностью в автономном режиме

Системные требования

Минимальные (1080p, 30 к/с, низкие):

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: 64 bit Windows 10/11

Процессор: Intel Core i5-8400 / Ryzen 5 2600X

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080 / Radeon RX 5600 XT / Intel ARC B580

Место на диске: 50 ГБ

Рекомендованные (1440p, 60 к/с, высокие):

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: 64 bit Windows 10/11 (Windows 11 Recommended)

Процессор: Intel Core i7-10700K / Ryzen 7 3700X

Оперативная память: 32 ГБ ОЗУ

Видеокарта: Nvidia Geforce RTX 3080 / Radeon RX 7800 XT

Место на диске: 50 ГБ

Кроме того, в обоих наборах требований конкретно указано, что это производительность, которую вы можете ожидать от игры, работающей в нативном разрешении. Это означает без включённых DLSS, FSR или XeSS.

Star Wars Zero Company выйдет 27 августа 2026 года.