Стали известны системные требования Star Wars Zero Company

Появляется всё больше новых подробностей о Star Wars Zero Company. После выхода нового геймплейного трейлера, содержащего важные анонсы и информацию о предзаказе, также были раскрыты минимальные и рекомендуемые системные требования для ПК.
Минимальные и рекомендуемые системные требования были опубликованы EA в их собственном магазине, а также на странице игры в Steam. Как вы можете видеть ниже, требования не являются чрезмерно высокими. Игра занимает всего около 50 ГБ и может быть запущена на оборудовании десятилетней давности.
Важно отметить, что для игры не требуется подключение к интернету. В Star Wars Zero Company можно играть полностью в автономном режиме
Системные требования
Минимальные (1080p, 30 к/с, низкие):
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: 64 bit Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i5-8400 / Ryzen 5 2600X
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080 / Radeon RX 5600 XT / Intel ARC B580
- Место на диске: 50 ГБ
Рекомендованные (1440p, 60 к/с, высокие):
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: 64 bit Windows 10/11 (Windows 11 Recommended)
- Процессор: Intel Core i7-10700K / Ryzen 7 3700X
- Оперативная память: 32 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: Nvidia Geforce RTX 3080 / Radeon RX 7800 XT
- Место на диске: 50 ГБ
Кроме того, в обоих наборах требований конкретно указано, что это производительность, которую вы можете ожидать от игры, работающей в нативном разрешении. Это означает без включённых DLSS, FSR или XeSS.
Star Wars Zero Company выйдет 27 августа 2026 года.
Либо в игре невероятная графика, либо тотальный болтяра положенный на оптимизацию. В пошаговой игре с видом с верху такие требования, кукуха слетела что ли? Да еще и для 60 кадров сраны*.
32 гб куда
Описание XBOX
Оформите предзаказ* на игру STAR WARS Zero Company™, чтобы получить в подарок набор Crystalline Astromech Pack, в который входит дроид R3 и полупрозрачные «кристаллические» головы астромехов для дроидов R4 и R5, а также эксклюзивный дроид BR-1 из Star Wars Zero Company™. Командуйте элитным отрядом в напряженной и реалистичной истории Star Wars Zero Company™ — однопользовательской пошаговой тактической игре, действие которой разворачивается в эпоху Войн клонов. Вам предстоит взять на себя роль Хокса, бывшего офицера Республики, который возглавляет отряд «Ноль» и участвует в операции по борьбе с нарастающей угрозой, которая поглотит всю галактику, если ее не остановить. Возглавьте самых хитрых оперативников Войн клонов. Командуйте лучшими в галактике бойцами в тактических операциях, расследованиях и других захватывающих миссиях в рамках оригинальной кинематографической истории. Выберите свой путь к победе. Продумывайте стратегию и адаптируйтесь как на своей базе, так и на постоянно меняющемся поле боя, чтобы каждый ваш шаг имел значение. От ваших решений зависит исход каждого прохождения. Участвуйте в тактических сражениях по мотивам «Звездных войн» Сформируйте команду оперативников из самых разных персонажей — от негодяев до астромехов и даже джедаев — и используйте их тактические способности, чтобы перехитрить и победить врагов. Сплотите свой отряд. Совершенствуйте навыки своего отряда, отправляя его на задания, где они учатся работать сообща и открывают новые боевые комбинации, которые могут стать решающим фактором в победе или поражении. Персонализируйте свою игру Настройте боевую специализацию и внешний вид Хокса, а затем дополните свою команду оригинальными и созданными на заказ персонажами из «Звёздных войн», подобрав их внешний вид, снаряжение и способности в соответствии со своим стилем игры.
Ну в целом демократичненько
Пока читал пост, моя бедная 1060 подала жалобный стон дросселями)