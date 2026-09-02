Star Wars Zero Company изначально планировалась как игра во вселенной Titanfall

Star Wars Zero Company могла оказаться совершенно другой игрой. Изначально разработчики Bit Reactor предлагали сделать тактический проект во вселенной Titanfall, однако идея не получила одобрения.

Как выяснило издание Game File, подробности ранней разработки Zero Company всплыли в юридических документах, связанных с судебным спором между руководителями Bit Reactor. Режиссёр Грег Фёртч вместе с соосновательницей студии Элисон Келли работал над концепцией тактической игры, после чего проект представили сооснователю Respawn Entertainment Винсу Зампелле.

Именно Зампелла предложил команде разработать игру на основе собственной интеллектуальной собственности Respawn. В результате разработчики подготовили концепцию проекта во вселенной Titanfall.

При этом, судя по информации Game File, первоначальная идея была непосредственно связана с Apex Legends, действие которой также происходит во вселенной Titanfall. Неизвестно, собирались ли разработчики использовать знаменитых мехов или сделать ставку на героев Apex Legends.

В итоге Зампелла отклонил концепцию и предложил команде попробовать ещё раз, но уже с использованием вселенной Star Wars. У Respawn был большой опыт работы с этой франшизой: студия создала игры Star Wars Jedi, а также занималась отменённым шутером по Star Wars.

Так появилась Star Wars Zero Company — и в итоге решение сменить вселенную оказалось весьма удачным. Игра стала одним из главных сюрпризов 2026 года, получила высокие оценки критиков и привлекла большое количество игроков в Steam.

За прошедшие выходные Zero Company достигла пикового показателя в 77 889 одновременных игроков в Steam, а в социальных сетях игра получила множество положительных отзывов от пользователей.