Star Wars Zero Company получила дату выхода на Summer Game Fest 2026 - стратегия с Энакином и гибкой системой отрядов

На Summer Game Fest 2026 Джефф Кbли представил новый трейлер Star Wars Zero Company и подтвердил дату выхода — 27 августа 2026 года. Для фанатов «Звёздных войн» это один из тех анонсов, который сложно пропустить: редкая стратегия по франшизе сразу пытается совместить сюжетный размах и тактический геймплей.

В трейлере показали управляемые отряды разных типов, что намекает на гибкую систему формирования «Zero Company». Отдельно интригует появление Энакина Скайуокера — пока неясно, будет ли он играбельным персонажем или частью истории. Подобная неопределённость, честно говоря, только подогревает интерес.

Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S в стандартной и Deluxe-версиях с разными ценовыми моделями, а апгрейд между ними будет доступен отдельно.