Star Wars Zero Company получила крупное обновление с режимом перманентной смерти и новыми испытаниями

Тактическая игра Star Wars Zero Company получила обновление 1.2, которое добавляет множество настроек для кампании и позволяет заметно повысить сложность повторного прохождения. Теперь игроки могут не только усложнить сражения, но и сделать ошибки гораздо опаснее для своей команды.

Главное нововведение — модификаторы гибели бойцов. В режиме «Мгновенная смерть» оператор навсегда погибает при поражении в тактической миссии, а в режиме «Два удара» достаточно получить ранение перед тем, как выбыть из боя. Есть и более гибкие варианты: фиксированный риск гибели составляет 20%, а при повторных поражениях нарастающий риск может увеличиться до 80%.

Другие настройки позволяют отключить прирост здоровья, ограничить развитие связей между несовместимыми персонажами, запретить перераспределение талантов и смену оружия. Можно также убрать преимущество от некоторых атак, разрешить вспомогательным выстрелам промахиваться и ограничить максимальную вероятность попадания значением 99%. В сочетании эти параметры способны превратить даже привычную кампанию в серьёзное испытание.

Патч также включает балансные изменения: в частности, разработчики ограничили применение некоторых способностей Клай и астромехаников, а также снизили стоимость многочисленных улучшений в центре модернизации. Кроме того, исправлены ошибки интерфейса, боевой системы и производительности.

Обновление 1.2 уже доступно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Разработчики из Bit Reactor также сообщили о намерении изучить дополнительные варианты настройки кампании для будущих обновлений.