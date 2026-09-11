Star Wars Zero Company получила патч 1.1 - теперь 100% шанс попадания действительно означает попадание

Для Star Wars Zero Company вышел патч 1.1, который исправляет целый ряд проблем, включая сбои, ошибки сохранений и неприятный баг с системой попаданий. Теперь выстрелы с 100-процентным шансом не должны внезапно превращаться в промахи.

Одной из главных проблем на старте стали вылеты, особенно неприятные для игроков, использующих режим «Бескар». В нём единственное сохранение определяет судьбу всего прохождения, поэтому любой сбой способен перечеркнуть часы игры. Разработчики исправили несколько причин вылетов, а также проблему, из-за которой сохранения в режиме «Бескар» могли временно удаляться.

Патч также устраняет ошибку, позволявшую промахнуться при заявленном 100-процентном шансе попадания. Для тактической игры в духе XCOM подобная проблема особенно раздражает: игрок рассчитывает свои действия исходя из показателей на экране и ожидает предсказуемого результата.

Кроме того, Bit Reactor исправила несколько ошибок, связанных с режимом Overwatch. Теперь реакционные атаки не должны срабатывать по противникам за пределами конуса наведения или через твёрдые препятствия. При этом, судя по описанию обновления, некоторые проблемы с самим срабатыванием Overwatch всё ещё могут сохраняться.

Патч 1.1 стал важным шагом для стабилизации Star Wars Zero Company после релиза. Особенно полезными исправления выглядят для режима «Бескар», хотя игрокам, столкнувшимся с оставшимися проблемами Overwatch, возможно, придётся дождаться следующих обновлений.