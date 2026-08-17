Star Wars Zero Company получила релизный трейлер - тактические сражения и кинематографичная история выйдут уже скоро

Bit Reactor и Electronic Arts представили релизный трейлер Star Wars Zero Company, до выхода которой остаётся около десяти дней. Новый ролик объединил дополнительные кинематографические сцены с кадрами тактических сражений и вновь показал главную угрозу, с которой предстоит столкнуться игрокам.

Star Wars Zero Company часто сравнивают с серией XCOM, однако разработчики стремятся сделать собственную интерпретацию жанра. В основе игры лежат тактические сражения, вдохновлённые работами Firaxis Games, но при этом команда делает ставку на более доступную механику. Не менее важную роль должна сыграть сюжетная составляющая — история призвана раскрыть новую главу во вселенной Star Wars.

Главным противником станет Кундри Фэтома, лидер сепаратистской секты «Бесконечная башня». Противостоять ей предстоит отряду «Рота Ноль», который возглавляет Хоукс — бывший офицер Галактической Республики.

Игрокам предстоит самостоятельно формировать подразделение, выбирать новобранцев и готовить бойцов к предстоящим операциям. Перед сражениями потребуется продумывать состав отряда и тактику, а уже на поле боя — использовать возможности персонажей и принимать решения, от которых будет зависеть исход столкновения.

При этом разработчики делают акцент не только на самих боях. Новые кадры в релизном трейлере демонстрируют постановочные сцены и персонажей, благодаря чему Star Wars Zero Company выглядит как полноценное сюжетное приключение, совмещённое с тактической стратегией.

Релиз Star Wars Zero Company состоится 27 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На компьютерах игра будет доступна через Steam, Epic Games Store и приложение EA.